醫療設置標準修正案將預告 衛福部長石崇良：三班護病比分階上路

三班護病比入法，但仍未預告「醫療機構設置標準」修正草案，衛福部長石崇良今天表示，總統賴清德已宣示分階段實施，第1階段明年上路，擬下週預告，包括實施期程等都會納入。

醫療法修正草案5月8日三讀通過，三班護病比正式入法。「醫療機構設置標準」修正草案原訂5月20日預告，但因應賴總統宣示將分階段上路，衛生福利部醫事司副司長劉玉菁曾說明，須針對細節進行討論，力拚5月底前預告。

石崇良今天下午主持世衛行動團成果記者會，對於修正草案為何至今仍未預告，他表示，隨立法院修訂醫療法，賴總統也在5月20日前發布修正條文，已完成入法。

「現在問題在於何時落實。」石崇良指出，賴總統對外明確宣示，三班護病比將分階段實施，目前朝向第1階段在明年5月20日上路，醫事司正進行法規預告程序，預計下週預告，「包括分階段實施期程也會在條文中表現出來」，經收集更多意見後，就會進行最後公告。

民團質疑三班護病比採平均方式計算，難以反映並改善護理師過勞現況。石崇良表示，在5月8日召開的三班護病比納入「醫療機構設置標準」會議中，邀集護理、醫界及醫療使用者等團體代表討論配套，當時共識就是先採用民國113年3月1日施行的三班護病比標準與計算方式，現階段會先這樣實行。

113年3月1日施行的三班護病比標準，醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15。