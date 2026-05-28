八重山丸渡輪首航！遊日本石垣島新選擇 基市府盼石垣島遊客搭船來基隆

往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，基隆市副市長邱佩琳出席首航儀式時說，航線開通拉近基隆與石垣島兩座海港城市的距離，期待進一步深化觀光、文化、經濟與民間交流。

基隆市長謝國樑也在臉書貼文，感謝華岡船務（華岡集團）努力促成新航線，讓大家未來多一種前往日本旅遊的新選擇。晚上從基隆出發，在船上睡一晚，隔天早上抵達石垣島，對北部朋友來說，是相當便利又有特色的旅遊方式。期待基隆與石垣島未來除了觀光旅遊，也能持續深化文化、經濟與商業交流。

華岡集團今天在基隆港東岸旅客中心，舉辦八重山丸首航儀式，航港局長葉協隆、華岡集團董事長洪清潭、日本商船八重山株式會社社長大濱達也出席，邱佩琳和石垣市長中山議隆、立委林沛祥和陳俊宇等人到場，見證台日海運及觀光發展立下新的里程碑。

葉協隆說，八重山丸航線「大家久等了」，這條啟航有三重意義，分別是活絡台日雙方觀光交流、促進台日雙方物流產業的發展及深化台日雙方的友誼。八重山丸輪目前每周1個航班，7月起增為2個航班，更期待未來能增闢蘇澳航點。

邱佩琳表示，這條航線歷經長時間努力與跨單位協調，得來不易，為台灣旅客赴日提供新的「跳島旅遊」選擇。基隆持續推動港灣城市轉型，除擁有山海景觀與深厚歷史文化，更以豐富美食與多元節慶活動，希望透過這條航線，吸引造訪石垣島的國際與日本旅客來基隆與台灣觀光。

洪清潭說，八重山丸是客貨兩用船，船長160公尺、寬25公尺，載客量是545人，船員編制65人，合計610人。載貨量是180個20呎標準貨櫃，或能承載150輛8噸的卡車，再加上70輛的客車，足以滿足基隆、石垣島的客貨運需求。

八重山丸去年8月來台灣整修、更換船籍，謝謝航港局、財團法人驗船中心、台灣港務公司、台灣造船公司等單位支持協助，才得以開闢新航線，未來營運勢必面對重重的挑戰，敬請各界關心和支持，公司將努力追求永續經營。

基隆港務分公司總經理蘇建榮今天致贈首航紀念牌給船公司，他說，基隆港的海上旅遊產品原有國際郵輪、國內渡輪和港內觀光小艇，八重山丸國際渡輪航線，為基隆港海上觀光產品補上「最後一塊拼圖」，成為全台灣首位擁有全方位海上觀光旅遊產品的國際商港，確立其亞洲海洋旅遊樞紐的領先地位。

往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，並在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式。記者邱瑞杰／攝影

往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，並在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式。記者邱瑞杰／攝影