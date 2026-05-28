快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

顏寬恒被控詐領108萬助理費判刑7年10月 最高法院今撤銷發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

八重山丸渡輪首航！遊日本石垣島新選擇 基市府盼石垣島遊客搭船來基隆

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，並在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式。圖／基隆港務分公司提供
往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，並在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式。圖／基隆港務分公司提供

往返基隆日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，基隆市副市長邱佩琳出席首航儀式時說，航線開通拉近基隆與石垣島兩座海港城市的距離，期待進一步深化觀光、文化、經濟與民間交流。

基隆市長謝國樑也在臉書貼文，感謝華岡船務（華岡集團）努力促成新航線，讓大家未來多一種前往日本旅遊的新選擇。晚上從基隆出發，在船上睡一晚，隔天早上抵達石垣島，對北部朋友來說，是相當便利又有特色的旅遊方式。期待基隆與石垣島未來除了觀光旅遊，也能持續深化文化、經濟與商業交流。

華岡集團今天在基隆港東岸旅客中心，舉辦八重山丸首航儀式，航港局長葉協隆、華岡集團董事長洪清潭、日本商船八重山株式會社社長大濱達也出席，邱佩琳和石垣市長中山議隆、立委林沛祥和陳俊宇等人到場，見證台日海運及觀光發展立下新的里程碑。

葉協隆說，八重山丸航線「大家久等了」，這條啟航有三重意義，分別是活絡台日雙方觀光交流、促進台日雙方物流產業的發展及深化台日雙方的友誼。八重山丸輪目前每周1個航班，7月起增為2個航班，更期待未來能增闢蘇澳航點。

邱佩琳表示，這條航線歷經長時間努力與跨單位協調，得來不易，為台灣旅客赴日提供新的「跳島旅遊」選擇。基隆持續推動港灣城市轉型，除擁有山海景觀與深厚歷史文化，更以豐富美食與多元節慶活動，希望透過這條航線，吸引造訪石垣島的國際與日本旅客來基隆與台灣觀光。

洪清潭說，八重山丸是客貨兩用船，船長160公尺、寬25公尺，載客量是545人，船員編制65人，合計610人。載貨量是180個20呎標準貨櫃，或能承載150輛8噸的卡車，再加上70輛的客車，足以滿足基隆、石垣島的客貨運需求。

八重山丸去年8月來台灣整修、更換船籍，謝謝航港局、財團法人驗船中心、台灣港務公司、台灣造船公司等單位支持協助，才得以開闢新航線，未來營運勢必面對重重的挑戰，敬請各界關心和支持，公司將努力追求永續經營。

基隆港務分公司總經理蘇建榮今天致贈首航紀念牌給船公司，他說，基隆港的海上旅遊產品原有國際郵輪、國內渡輪和港內觀光小艇，八重山丸國際渡輪航線，為基隆港海上觀光產品補上「最後一塊拼圖」，成為全台灣首位擁有全方位海上觀光旅遊產品的國際商港，確立其亞洲海洋旅遊樞紐的領先地位。

往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，並在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式。記者邱瑞杰／攝影
往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，並在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式。記者邱瑞杰／攝影

往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，並在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式。記者邱瑞杰／攝影
往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，並在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式。記者邱瑞杰／攝影

往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，並在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式。記者邱瑞杰／攝影
往返基隆和日本石垣島的客貨輪「八重山丸（YAIMA MARU）」今天首航，並在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式。記者邱瑞杰／攝影

石垣島 基隆 日本 基隆港 渡輪

延伸閱讀

影／終於開航！基隆石垣島渡輪明晚首航 淡季最低每人2000元起

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖　Sun PhuQuoc Airways正式串聯台灣市場

再回應兩岸直航問題...陸國台辦：應將包機航點改為定期航點

屏東潮州日本遊客增加 日式園區增設日語導覽員

相關新聞

全國水庫適用！翡翠水庫發電費率爭議有解 不收耗水費、改談加成費率

台北市政府與台電公司之間針對翡翠水庫耗水費爭議有解，雙方開會後各退一步取得共識，台北市放棄以「耗水費」名義向台電多收取每度12.5元的高額費用，但台電同意合約外徵用的水力採用加成費率計算，且全台有相同情形的水庫一體適用。

台鐵普悠瑪號勾斷電車線 電力設備估晚間8點半搶修完成

台鐵池上站繼發生貨物列車出軌撞及電線桿後，再發生417次普悠瑪號出站時勾斷電車線，造成富里至池上間路線暫時不通，台鐵公司表示，目前事故受阻列車已拖離，電力設備預估今晚間8時30分搶修完成，故障期間啟動富里至關山間啟動公路接駁，以及新左營=樹林對號列車全面開放站票。

手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

防曬不只怕變黑！醫揭「15歲前曾曬傷」恐增皮膚癌風險 5族群須注意

近期天氣越來越炎熱，民眾外出時除了防中暑，也別忽略防曬的重要性。皮膚科醫師林昀萱提醒，童年時期若經常曬傷，未來罹患皮膚癌的風險恐大幅增加，家長更應特別留意孩子長時間在戶外活動時的防護措施。

吱吱嘰！台鐵基隆站土地髒亂遭爆鼠類橫行 環保局告發限期改善

台鐵基隆站所管理土地長期存在環境髒亂、雜草叢生及廢棄物堆置等狀況，交通場站使用民眾及附近居民多次投訴，日前還有民眾在社群貼出影片爆料鼠類橫行，環保局今前往稽查，依違反廢棄物清理法告發並限期改善。

戶外金屬遊樂設施 高溫曝曬下可能高達60度！公衛師呼籲這幾件事先做

台灣進入夏季高溫，人人高喊快要烤焦了，有民代提出制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏表示，兒童體內溫度調節機制及對高溫敏感度與成人不同，支持訂定規範，政府也可以帶頭先提供充足水分供飲用、或增設灑水系統、遮陽傘等防曬防熱工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。