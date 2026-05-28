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全國水庫適用！翡翠水庫發電費率爭議有解 不收耗水費、改談加成費率

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
翡翠水庫發電費率爭議有解，經濟部與北市府達成共識，不以耗水費名義增加發電收費，改以加成方式計算費率，細節則須進一步研議。圖為翡翠水庫水力發電廠。圖／翡管局提供
翡翠水庫發電費率爭議有解，經濟部與北市府達成共識，不以耗水費名義增加發電收費，改以加成方式計算費率，細節則須進一步研議。圖為翡翠水庫水力發電廠。圖／翡管局提供

台北市政府與台電公司之間針對翡翠水庫耗水費爭議有解，雙方開會後各退一步取得共識，台北市放棄以「耗水費」名義向台電多收取每度12.5元的高額費用，但台電同意合約外徵用的水力採用加成費率計算，且全台有相同情形的水庫一體適用。

台北市政府翡翠水庫管理局主張額外支援發電的耗水量極大，要求台電支付耗水費補償水庫損失，以反應水資源價值，並放話若不支出耗水費，未來將不支援緊急發電需求。然而，經濟部、水利署、台電則認為「耗水費」根本不是這個意思，耗水費徵收對象是用水300噸以上的工業大戶，而水力發電是位能發電，放流水流向淨水場，最後仍是民生使用，認為北市府不應向台電收取耗水費。

耗水費的爭議除了名稱問題外，還有價格問題，台電指出，與翡翠水庫的收購水庫電力合約，近3年購電金額超過10億元，且每度單價持續提升，翡翠水庫管理局額外要求「每度／噸水」3元耗水費，換算後等同每度電加收12.5元，加計現有的購電費用2.1元，等於延長發電的購電費用高達14.6元，台電無法同意。

經濟部長龔明鑫表示，台北市派出副市長，經濟部由次長賴建信代表，雙方27日經討論後達成共識，「不會用耗水費這麼奇怪的依據，或是用這麼高的金額」，但如何公平合理計算價格及依據，會持續再談，原則上是合約內的發電按合約付費，合約外的發電價格再談，其他水庫也有類似情況，會比照辦理。

台電發言人黃美蓮說，水庫電力費率須與其他委託營運水庫同步考量，以維持公平性，台電認為目前此費率是合理的，但電力系統若需增加發電的能量費率可用「加成」概念進一步討，而非台北市先前提出的耗水費方式，因為開價實在太高了。

黃美蓮說明，新的加成費率將以每度電價格為基礎，進行加成討論，且為維持公平性，新的費率方案一體適用於全台託營水庫，而非僅計對翡翠水庫；目前對於加成成數尚未有定論，仍需進一步研議。

翡翠水庫 台電 水利署

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