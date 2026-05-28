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台鐵普悠瑪號勾斷電車線 電力設備估晚間8點半搶修完成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵池上站今中午發生417次普悠瑪號出站時勾斷電車線，造成富里至池上間路線暫時不通。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專
台鐵池上站今中午發生417次普悠瑪號出站時勾斷電車線，造成富里至池上間路線暫時不通。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專

台鐵池上站繼發生貨物列車出軌撞及電線桿後，再發生417次普悠瑪號出站時勾斷電車線，造成富里至池上間路線暫時不通，台鐵公司表示，目前事故受阻列車已拖離，電力設備預估今晚間8時30分搶修完成，故障期間啟動富里至關山間啟動公路接駁，以及新左營=樹林對號列車全面開放站票。

台鐵今天中午12時20分池上=富里間發生間電車線故障事故，導致池上北端OS區間電車線設備故障，造成富里至池上間路線暫時不通，事故發生後，台鐵公司宣布啟動富里至關山間啟動公路接駁，以及今日新左營=樹林對號列車全面開放站票。

台鐵公司下午再說明，事故發生後即刻動員公司電力單位、協力廠商人員及機具至現場搶修，路線中受阻列車已於下午3時25分拖離，目前正全力進行電力設備搶修作業，預估晚間8時30分搶修完成。

台鐵公司指出，417次普悠瑪號出站時勾斷電車線，造成富里至池上間路線暫時不通，停駛列車包含653次（關山=彰化間）、419次（池上=樹林間）、417次（池上=花蓮間）、421次（台東=花蓮間）、424次（富里=台東間）、441次（知本=關山間） 、449次（台東=富里間）。

台鐵公司表示，事發後，公司即刻成立一級應變小組，東區成立應變分組，目前花東線下行列車行駛至富里站，上行列車行駛至關山站；另也啟動關山至富里間辦理公路接駁，目前已開行25輛次，載運967人次，以及今日新左營=樹林（經東線）EMU3000新自強號全面開放站票。 

普悠瑪號 台鐵

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