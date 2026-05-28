台鐵普悠瑪號勾斷電車線 電力設備估晚間8點半搶修完成

台北市政府與台電公司之間針對翡翠水庫耗水費爭議有解，雙方開會後各退一步取得共識，台北市放棄以「耗水費」名義向台電多收取每度12.5元的高額費用，但台電同意合約外徵用的水力採用加成費率計算，且全台有相同情形的水庫一體適用。

2026-05-28 16:15