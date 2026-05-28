周末帶二手袋衝駁二 環境部推「袋袋箱傳」大募集、闖關再好禮

家裡囤積的購物袋、紙袋多到沒地方放嗎？先別丟！環境部30日下午將在高雄駁二藝術特區大勇廣場舉辦「2026世界環境日氣候行動全國聯合嘉年華」！資源循環署在現場特別規劃了「循環回收 × 減塑Easy Life」專區，發起「袋袋箱傳」二手袋募集行動。誠摯邀請大家化被動為主動，把家裡乾淨的二手袋帶到現場「回娘家」，不僅能拯救地表、當個環保神隊友，還能減塑拿好禮。

資源循環署表示，減塑生活從「多用一次二手袋」開始就是最棒的實踐。為此，活動現場特別祭出精采的三重回饋任務：第一重「袋袋箱傳任務」，強力募集民眾家中愛心資源，只要攜帶20個乾淨、可再次使用的二手袋（如紙袋、環保袋等）至現場捐贈，即可掃碼獲得LINE 點數，這些袋子未來將投入示範市場與商圈，成為下一位消費者忘記帶袋子時的「綠色及時雨」；第二重「指定環保局減量任務 × 循環回收智慧生活」，只要完成高雄市、苗栗縣、南投縣或嘉義縣等指定環保局的現場闖關，就能到循環署攤位挑戰回收分類、再拿LINE點數；第三重「減塑 Easy Life 嗶卡回饋」，活動當天凡自備環保杯或購物袋，於現場完成悠遊卡嗶卡並綁定悠遊付，就可獲得現金回饋券！歡迎大家周末一起到現場闖關，把滿滿回饋帶回家。

資源循環署強調，「二手袋循環模式」已有非常成功的市場示範。以建國假日花市為例，推行近一年來，透過志工們細心整理、精準分類募集來的二手袋，免費提供給前來買花的民眾；這項貼心舉動成功觸發了滾雪球效應，不僅民眾參與率從 1.5% 大幅提升至40%，攤商也大讚「一連兩個月不用自己花錢買塑膠袋，省下不少成本」，成功打造出充滿人情味的減塑生活圈。

資源循環署表示，這次延伸至高雄駁二藝術特區辦理體驗活動，就是希望將這股「減塑、分類、回收」的綠色時尚帶入全民日常。周末來駁二逛街散步，出門前請記得翻一下家裡的櫃子，整理出 20 個二手袋，並帶上自備杯袋，一起來到活動現場，用最優雅、最潮流的方式把綠意與回饋一起打包回家。