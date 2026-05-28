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交通地獄標籤未撕掉 民團推白皮書促縣市首長承諾5大訴求改革

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下一代人本交通促進會上午在立法院外發表「2026縣市首長候選人交通改善承諾白皮書」。記者林伯東／攝影
下一代人本交通促進會上午在立法院外發表「2026縣市首長候選人交通改善承諾白皮書」。記者林伯東／攝影

道安事故頻傳，台灣行人地獄標籤遲未能撕掉，下一代人本促進會今召開交通相關民團連署發表「2026縣市首長候選人交通改善承諾白皮書」，盼縣市首長候選人、民意代表候選人就實體人行道全面建設、通學安全等5大訴求公開簽署承諾書。

白皮書內5大政策訴求，包含2030年前完成大於12米道路的實體保護人行道全面建設；建立通學區，落實每個孩子的上學路保障；提出道路空間改善的確切工程時程與計畫；實踐交通平權，提升偏鄉大眾運輸服務的實質可用性；推動真正以人為本的軌道建設與大眾運輸整合。

下一代人本交通促進會理事王晉謙指出，3年前的余小妹妹事故，只要有一個行人庇護島就能避免死亡悲劇，台灣交通安全長期落後於已開發國家，改善速度遠不及國際平均，這次白皮書內容經廣泛資料蒐集與專家諮詢，其中包含多項候選人上任後即可立即落實的具體政策，如電子紙公車站牌、通學區落實及現代圓環建設等，呼籲每位縣市首長候選人公開簽署承諾書，防止悲劇再次重演。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝表示，台灣居住與交通問題都是以開發商、汽車為本的結構性問題，土地優先給建商蓋房、給汽車鋪路，無屋者及步行者卻在不友善道路設計下，須承擔最高的死傷風險，白皮書內容將各訴求拆解成可盤點並持續追蹤的指標，提供候選人明確且能立即落實的改善方針，應公開簽署承諾書，正視地方交通政策改革。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏說，台灣生育率減少，兒少交通事故死亡人數卻不減反增，目前學區畫設範圍以150公尺為基準仍不足，與鄰近國家300公尺、甚至500公尺的範圍相比，仍有明顯差距，針對通學區畫定，目前法定保護範圍仍有擴張空間，盼通學環境是能讓家長放心、讓孩子安全走路上學的道路空間。

台灣身心障礙兒童權利促進會秘書長周淑菁說，現階段的交通及公共空間，存在大量對身心障礙兒童不友善的設計，如人行道中斷、路口號誌秒數不足、公車難以靠站等。這些問題對一般人來說可能只是「不方便」，但對身心障礙兒童而言，卻可能直接影響他們能不能安全出門、到公園遊戲，甚至能不能參與社會。她表示，許多身障朋友坦言，「只要出了台北市，我就走不到其他的城市了」。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨指出，交通問題無法改善的主因，是政府始終沒跳脫「以車流順暢為核心」的思維，綠色標線型人行道愈來愈多，但幾乎不是實體人行道，所以許多人和她一樣，走在人行道還是被車撞。她直言，去年5月台灣車輛已超過總人口數，政府若不積極改變，將使下一代面臨無法挽回的後果。

下一代人本交通促進會上午在立法院外發表「2026縣市首長候選人交通改善承諾白皮書」。記者林伯東／攝影
下一代人本交通促進會上午在立法院外發表「2026縣市首長候選人交通改善承諾白皮書」。記者林伯東／攝影

行人地獄 人行道

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