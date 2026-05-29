端午粽戰升級！新東陽推「海陸雙饗粽組」巨大＋迷你一次滿足

隨著端午腳步漸近，節慶禮盒市場之戰提前升溫，今年端午粽市場不只比口味，更掀起一場「超級視覺戰」。新東陽觀察現代消費趨勢，民眾不再只追求單一規格，而是同時重視「共享儀式感」與「個人精緻享受」，因此，今年主打全新「海陸雙饗粽組」，以「巨大＋迷你」雙規格設計為亮點，打造兼具送禮與自用需求的端午新選擇。

新東陽今年推出的「海陸雙饗粽組」，以「巨大＋迷你」雙規格設計打造超級視覺戰。 圖／新東陽 提供

今年端午，新東陽以強烈的視覺對比切入市場，推出「海陸雙饗粽組」，將豪華大份量與精巧迷你粽一次整合，讓消費者「不用選擇、一次滿足」。套組包括海陸霸王粽1顆、珠貝迷你粽3顆，附贈環保保冷袋，售價780元、5月31日前預購可享優惠價720元。

其中，主打節慶共享概念的「海陸霸王粽」，選用台灣在地糯米與國產豬肉長時間溫火燉煮，肉質軟嫩入味，再加入飛魚卵、魷魚、干貝與蝦米等海味食材，搭配鹹蛋黃與香菇堆疊層次，展現海陸食材匯聚的豐盛口感，適合家庭聚餐或節慶分享。

「海陸霸王粽」以多款海陸食材匯聚而成豐盛的豪華大滿足。 圖／新東陽 提供

另外，對應現代個人化飲食趨勢，「珠貝迷你粽」則以小份量設計，將美味濃縮於數口之間。以台灣糯米搭配國產豬肉滷肉燥，融合珠貝、香菇與蝦米，口感層次分明，可以一次品嘗多款口味，也減輕腸胃負擔，是個人獨享的輕巧選擇。

「珠貝迷你粽」則以小份量設計，將美味濃縮於數口之間。 圖／新東陽 提供

除了吸睛新品，新東陽也同步推出多款經典熱銷粽補強節慶陣容。推薦「麻油雞腿粽」，去骨雞腿肉以純麻油與薑片爆炒，香氣濃郁，道地台味深受老饕喜愛；每顆售價110元，5月31日前預購優惠5顆一組500元。另一款品牌代表「黑豬肉香腸粽」，整條黑豬肉香腸直接入粽，搭配香菇與Q彈糯米，份量扎實，是肉食控的人氣首選；售價每顆115元，5月31日前預購優惠5顆520元。

展現道地台味的「麻油雞腿粽」。 圖／新東陽 提供

豪邁放入整條黑豬肉香腸的「黑豬肉香腸粽」，是肉食控的最愛。 圖／新東陽 提供

延伸端午節氣飲食文化，新東陽也推出「雪藏綠豆糕禮盒（原味／黑豆）」，呼應夏日食綠豆消暑習俗，採用海藻糖製作，解凍即食、口感沁涼，為端午餐桌增添甜蜜選項。每盒售價330元。

吃完粽子來一份清涼解膩的甜點，新東陽「雪藏綠豆糕禮盒（原味／黑豆）」是個好選擇。 圖／新東陽 提供

端午優惠：即日起至6月19日，加入新東陽會員即可領取端午節100元折價券，活動期間於食品館門市或百貨專櫃單筆消費滿1,000元即可折抵。

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