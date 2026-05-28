快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

熱爆！台南玉井飆39.4度 16縣市亮高溫警示

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天氣仍熱如炎夏，全台最高氣溫逾38度，應防紫外線、防中暑。聯合報系資料照片
今天氣仍熱如炎夏，全台最高氣溫逾38度，應防紫外線、防中暑。聯合報系資料照片

今天還是熱爆了，台南玉井下午13時13分飆出39.4度，中央氣象署下午14時29分針對16縣市發布高溫資訊(紅色)，恐出現38度以上高溫，呼籲民眾注意。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今(28)日白天台北市、新北市、臺南市、屏東縣、花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣為黃色燈號，請注意。

氣象署呼籲民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

紅色燈號（連續3日38度以上）：台北市、新北市、台南市、屏東縣。花蓮縣。

橙色燈號（38度以上）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、高雄市。

橙色燈號（連續3日36度以上）：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣。

黃色燈號（36度以上）：南投縣。

高溫 台南 南投縣

延伸閱讀

台南玉井39.2度極端高溫！熱浪最惡化「還要再撐30幾個小時」

今天最高溫39.3度又是台南玉井 3縣市極端高溫亮紅燈

全台「紫爆」遍地開花！鄭明典示警紫外線指數：避免直曬

1張圖看台北熱到發紫 賈新興曝極端高溫原因 觀察今天是否再創新高

相關新聞

下周赴日旅客注意薔蜜颱風動態 氣象署曝侵台機率和降雨熱區

薔蜜颱風昨天生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，薔蜜颱風周六前會先朝西北方移動，周日起逐漸往北轉，下周一前後離台灣相對較接近，下周二之後再轉向東北，往日本南方海面移動。

薔蜜颱風持續增強…可達中颱中段班 粉專曝影響日本時程

關於薔蜜颱風最新動態，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠上午位於台東東南方1986公里的海面上，持續朝西北移動，過去6小時強度無太大變化，環流持續整合中。目前海溫與海洋熱含量條件相當不錯，󠀠󠀠薔蜜颱風將持續增強，󠀠󠀠至少可達中度颱風中段班等級。

台鐵事故連發…富里池上暫不通 新左營至樹林對號車開放站票

台鐵池上站今天發生2起事故。稍早有貨物列車發生編組溜逸出軌撞及電桿，沒多久417次普悠瑪號也於池上站出站時勾斷電車線。台鐵公司表示，富里至池上間路線暫時不通，已進行搶修，富里至關山間啟動公路接駁，另今天新左營=樹林（經東線）對號列車全面開放站票。

「北車商場案」台鐵駁回微風2異議 與新光進行議約作業

台北車站商場招標案最終由新光三越一分之差拿下未來23年經營權，但過程中出現眾多爭議，現任經營者微風集團痛批審議過程並充滿瑕疵，並於5月4日正式異議。台鐵公司馮輝昇今表示，微風提出洩密、評委未迴避等2點異議均駁回，目前正與新光三越進行議約作業，微風仍可提報財政部促參申訴審議會。

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

小孩的睡眠時間真的會影響身高嗎？小兒遺傳新陳代謝科醫師梁盛賓發文，證實睡眠時間與小孩長高的關聯性，並分享各個年齡層建議的入睡時間，他強調，青春期是小孩長高的關鍵時期，「熬夜的代價在這個階段最大」，呼籲盡量讓小孩在十點之前上床睡覺，才是最有科學根據的長高策略。

手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。