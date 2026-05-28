熱爆！台南玉井飆39.4度 16縣市亮高溫警示

今天還是熱爆了，台南玉井下午13時13分飆出39.4度，中央氣象署下午14時29分針對16縣市發布高溫資訊(紅色)，恐出現38度以上高溫，呼籲民眾注意。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今(28)日白天台北市、新北市、臺南市、屏東縣、花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣為黃色燈號，請注意。

氣象署呼籲民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

紅色燈號（連續3日38度以上）：台北市、新北市、台南市、屏東縣。花蓮縣。

橙色燈號（38度以上）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、高雄市。

橙色燈號（連續3日36度以上）：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣。

黃色燈號（36度以上）：南投縣。