基隆石垣島渡輪睽違18年重生 謝國樑：北部人特色旅遊睡一覺就到

基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）客貨渡輪今晚11時首航，航線採「夜發晨抵」模式，預計明天上午8時抵達石垣島，這條航線睽違18年後重生。市長謝國樑說，在船上睡一晚，隔天早上就能抵達石垣島，對北部朋友來說，是相當便利又有特色的旅遊方式，除了觀光旅遊，也能深化文化、經濟與商業交流。

謝國樑表示，由基隆直航日本石垣島，為基隆與石垣之間開啟全新的海上航線，也象徵兩座城市的交流再往前邁進一步，他感謝華岡船務的努力促成，讓大家未來多了一種前往日本旅遊的新選擇。載客數約545名，貨艙70輛汽車及90個40呎貨櫃，航程基隆到石垣島單程航程7小時。

謝國樑說，目前航班規畫為每周四從基隆開航，周五早上抵達石垣港，再從石垣返航回到基隆港。現在試營運期間，也推出優惠票價，希望讓更多人一起體驗海上旅行的魅力。在船上睡一晚，隔天早上就能抵達石垣島，對北部朋友來說，是相當便利又有特色的旅遊方式。

謝國樑指出，期待未來基隆與石垣島之間，除了觀光旅遊，也能持續深化文化、經濟與商業交流，讓彼此的友誼更加緊密，歡迎大家一起來搭乘八重山丸號，從基隆出發，航向石垣。

「八重山丸」今天上午在基隆港東岸旅客中心舉辦首航儀式，謝國樑在議會備詢無法出席，他透過臉書表達感謝之意。基隆港目前已經有國際郵輪、國內渡輪、港內觀光小艇等海上旅遊產品，八重山丸所開闢的國際渡輪航線為基隆港海上觀光產品補上「最後一塊拼圖」。

目前船停在東二碼頭，今天起至6月29日為止，每周營運1班往返，淡季促銷票價，最低每人只要2000元起。

據旅行社表示，首航購票民眾相當多，都爭先想體驗不同的航程的旅遊模式。石垣島享有「日本的馬爾地夫」美譽，是日本沖繩縣八重山群島的交通樞紐，不僅擁有美麗海景與珊瑚礁，還有「石垣牛」美食吸引遊客。