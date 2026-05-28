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星宇機師酒測未過遭停勤 民航局已展開調查

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對星宇航空（2646）機師執勤前酒測未過一事，民航局28日表示，已就相關案件正式展開調查作業，如確認有違反飛航安全相關規範情事，將依《民用航空法》等相關規定依法處置，以維護飛航安全。

王浩宇在Threads上貼文指稱，台中某航空公司網紅機師在飛行前酒測未過，航空公司雖當天停止該機師飛行任務，但王浩宇認為，機師如果執飛前曾喝酒，造成酒駕風險應趕快開除。

星宇航空表示，23日一名機師於執勤前酒測出現異常反應，公司依標準作業程序立即停止其當班勤務，並改派其他機師執行航班任務，確保航班正常運作。初步了解，該機師因身體不適，於服勤前曾服用蜂膠及個人藥物，並已提出相關藥品作為佐證，目前已暫停勤務，後續將配合民航局調查結果辦理。

星宇航空強調，公司一向嚴格落實飛安規範與檢核機制，所有飛行員於出勤前均須通過百分之百酒精測試，對於任何可能危及飛航安全的情況均採零容忍立場，以飛航安全為最高原則。

事件起因於前桃園市議員王浩宇日前於社群發文指出，台中某航空公司一名機師酒測未過，後續抽血結果亦不合格，並呼籲應予以解聘，引發外界關注。

民航局則表示，已就此案展開調查，如有違規，將依法處置。

星宇 民航局 機師

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