農業部媒宣費挨批偏重形象包裝 遭凍結200萬

立法院經濟委員會今繼續審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，包含農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及農民退休基金等。其中媒體政策及業務宣導費今年編列2977萬，但被在野黨立委基於媒宣費偏重績效包裝與形象廣告，提案減列媒宣預算共1297.7萬元，最後經同意改凍結200萬，1個月內提書書面報告始得動支。

近年來，中央政府總預算的媒體政策及業務宣導費一直是立法院朝野攻防的深水區，隨着各部會預算案近期開始審查，該議題再度成為審查焦點，加上農委會時期的「1450網軍」，如何撙節公帑也被各界關注。

農業部今年度媒體政策及業務宣導費編列數為2977.3萬，較114年度3026.2萬元略減。立委洪毓祥提案表示，動物保護管理相關媒體宣導即達1193萬1000元，內容包括強化動物保護基盤、強化寵物管理公共政策、建構友善動物保護、寵物產業管理精進及提升寵物食品管理效能等宣導。但評核指標多為觀看次數、瀏覽次數、曝光、觸及、互動、使用率及點閱率，未與違法繁殖查緝、棄養率、遊蕩犬熱區改善、寵物食品違規率等實質成果連結。

洪毓祥也指出，動物使用人品藥物辦法、寵物美容定型化契約等案件，引發重大民怨以及業者、獸醫等抗議陳情，顯見辦法錯誤，又不即時更正，也未見媒體澄清說明，政策宣導不應成為績效包裝與形象廣告，應回歸直接治理支出，因此提案減列該項預算1000萬元。

立委楊瓊瓔提案指出，農業部歷年宣導內容多偏重形象推廣，與實際政策成效連結有限，且欠缺具體量化評估與公開檢視機制，難以確認經費使用效益。在整體財政資源有限情形下，宣導支出仍有檢討精簡空間，鑒於農業部應撙節經費，將公帑效益最大化，故減列預算10%，約297.7萬。

陳駿季回應，媒宣費相當重要，例如針對國產農產品的宣傳、森林大火宣傳、防檢疫宣導等，都是用於讓國人知道必須注意的事項，希望委員們能同意。

洪毓祥表示，可以由減列改為凍結，但書面報告必須說明近3年的業務項目，以及得標廠商與金額等；楊瓊瓔表示，每年花大錢宣傳，結果林火每年還是在燒。此外，已經很少人在看電視，主要是透過手機、短影音等，現在的宣傳方式也已經不同，內容必須要能夠改變民眾觀念，要求農業部拿出方法。

本案最後經討論後決議凍結200萬，1個月內提書書面報告始得動支。

今日立法院經濟委員會完成審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算，非營業預算則另期處理。