快訊

他吃飯巧遇黃仁勳興奮掏錢請客！AI教父幽默回：我比較有錢不用啦

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

聽新聞
0:00 / 0:00

農業部媒宣費挨批偏重形象包裝 遭凍結200萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委楊瓊瓔指出，農業部歷年宣導內容多偏重形象推廣，與實際政策成效連結有限，且欠缺具體量化評估與公開檢視機制，難以確認經費使用效益。圖／聯合報系資料照
立委楊瓊瓔指出，農業部歷年宣導內容多偏重形象推廣，與實際政策成效連結有限，且欠缺具體量化評估與公開檢視機制，難以確認經費使用效益。圖／聯合報系資料照

立法院經濟委員會今繼續審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，包含農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及農民退休基金等。其中媒體政策及業務宣導費今年編列2977萬，但被在野黨立委基於媒宣費偏重績效包裝與形象廣告，提案減列媒宣預算共1297.7萬元，最後經同意改凍結200萬，1個月內提書書面報告始得動支。

近年來，中央政府總預算的媒體政策及業務宣導費一直是立法院朝野攻防的深水區，隨着各部會預算案近期開始審查，該議題再度成為審查焦點，加上農委會時期的「1450網軍」，如何撙節公帑也被各界關注。

農業部今年度媒體政策及業務宣導費編列數為2977.3萬，較114年度3026.2萬元略減。立委洪毓祥提案表示，動物保護管理相關媒體宣導即達1193萬1000元，內容包括強化動物保護基盤、強化寵物管理公共政策、建構友善動物保護、寵物產業管理精進及提升寵物食品管理效能等宣導。但評核指標多為觀看次數、瀏覽次數、曝光、觸及、互動、使用率及點閱率，未與違法繁殖查緝、棄養率、遊蕩犬熱區改善、寵物食品違規率等實質成果連結。

洪毓祥也指出，動物使用人品藥物辦法、寵物美容定型化契約等案件，引發重大民怨以及業者、獸醫等抗議陳情，顯見辦法錯誤，又不即時更正，也未見媒體澄清說明，政策宣導不應成為績效包裝與形象廣告，應回歸直接治理支出，因此提案減列該項預算1000萬元。

立委楊瓊瓔提案指出，農業部歷年宣導內容多偏重形象推廣，與實際政策成效連結有限，且欠缺具體量化評估與公開檢視機制，難以確認經費使用效益。在整體財政資源有限情形下，宣導支出仍有檢討精簡空間，鑒於農業部應撙節經費，將公帑效益最大化，故減列預算10%，約297.7萬。

陳駿季回應，媒宣費相當重要，例如針對國產農產品的宣傳、森林大火宣傳、防檢疫宣導等，都是用於讓國人知道必須注意的事項，希望委員們能同意。

洪毓祥表示，可以由減列改為凍結，但書面報告必須說明近3年的業務項目，以及得標廠商與金額等；楊瓊瓔表示，每年花大錢宣傳，結果林火每年還是在燒。此外，已經很少人在看電視，主要是透過手機、短影音等，現在的宣傳方式也已經不同，內容必須要能夠改變民眾觀念，要求農業部拿出方法。

本案最後經討論後決議凍結200萬，1個月內提書書面報告始得動支。

今日立法院經濟委員會完成審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算，非營業預算則另期處理。

農業部 立委 中央政府

延伸閱讀

遊蕩動物致農損至今無具體統計 陳駿季：可專案救助

老農津貼加碼至1萬 陳駿季：盼盡速三讀 生效日追溯至今年元旦

校園安全越宣傳越嚴重？教育部媒宣費遭立委凍結800萬

黨產會訴訟敗訴 林峯正：對法院加註不當取得定義不服氣

相關新聞

下周赴日旅客注意薔蜜颱風動態 氣象署曝侵台機率和降雨熱區

薔蜜颱風昨天生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，薔蜜颱風周六前會先朝西北方移動，周日起逐漸往北轉，下周一前後離台灣相對較接近，下周二之後再轉向東北，往日本南方海面移動。

薔蜜颱風持續增強…可達中颱中段班 粉專曝影響日本時程

關於薔蜜颱風最新動態，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠上午位於台東東南方1986公里的海面上，持續朝西北移動，過去6小時強度無太大變化，環流持續整合中。目前海溫與海洋熱含量條件相當不錯，󠀠󠀠薔蜜颱風將持續增強，󠀠󠀠至少可達中度颱風中段班等級。

台鐵事故連發…富里池上暫不通 新左營至樹林對號車開放站票

台鐵池上站今天發生2起事故。稍早有貨物列車發生編組溜逸出軌撞及電桿，沒多久417次普悠瑪號也於池上站出站時勾斷電車線。台鐵公司表示，富里至池上間路線暫時不通，已進行搶修，富里至關山間啟動公路接駁，另今天新左營=樹林（經東線）對號列車全面開放站票。

「北車商場案」台鐵駁回微風2異議 與新光進行議約作業

台北車站商場招標案最終由新光三越一分之差拿下未來23年經營權，但過程中出現眾多爭議，現任經營者微風集團痛批審議過程並充滿瑕疵，並於5月4日正式異議。台鐵公司馮輝昇今表示，微風提出洩密、評委未迴避等2點異議均駁回，目前正與新光三越進行議約作業，微風仍可提報財政部促參申訴審議會。

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

小孩的睡眠時間真的會影響身高嗎？小兒遺傳新陳代謝科醫師梁盛賓發文，證實睡眠時間與小孩長高的關聯性，並分享各個年齡層建議的入睡時間，他強調，青春期是小孩長高的關鍵時期，「熬夜的代價在這個階段最大」，呼籲盡量讓小孩在十點之前上床睡覺，才是最有科學根據的長高策略。

手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。