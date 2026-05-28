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戰爭、疫情衝擊供藥韌性 生技中心將開發5項癌症、免疫疾病生物相似藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
生物技術開發中心（生技中心）董事長涂醒哲（中）指出，過去全球藥品供應高度仰賴少數國家與跨國藥廠，遇疫情、戰爭或國際供應鏈中斷，恐衝擊國內醫療體系與民眾用藥安全。圖右為生技中心執行長李財坤。記者林琮恩／攝影
生物技術開發中心（生技中心）董事長涂醒哲（中）指出，過去全球藥品供應高度仰賴少數國家與跨國藥廠，遇疫情、戰爭或國際供應鏈中斷，恐衝擊國內醫療體系與民眾用藥安全。圖右為生技中心執行長李財坤。記者林琮恩／攝影

近年受地緣政治影響，全球藥品供應鏈備受挑戰，缺藥頻傳。生物技術開發中心董事長涂醒哲指出，過去全球藥品供應高度仰賴少數國家與跨國藥廠，遇疫情、戰爭或國際供應鏈中斷，恐衝擊國內醫療體系與民眾用藥安全，藥物韌性不僅是產業議題，更是我國國安問題。生技中心已鎖定5樣藥品，研發生物相似藥，盼提升我國供藥韌性。

涂醒哲指出，近期失智症議題備受討論，「失智症處理不好，連董事長都會被架空」，這雖是玩笑話，但失智症相關用藥確實為生技中心重要研發項目。除失智症議題，近期少子化議題也受熱議，每年新生兒人數從40萬人跌至今年恐剩不足10萬人，已是國安問題，與生技中心相關的國安議題，還有藥品、疫苗供應議題，「使台灣藥品韌性讓民眾安心，生物中心責無旁貸。」

「台灣必須建立自主研發藥物能力。」涂醒哲指出，從原料藥物、生物製劑、製程技術等高階新藥平台，須逐步建立自主供應鏈與自主開發量能，近期股市大漲多為電子業貢獻，尤其人工智慧（AI）貢獻較高，生醫產業必須接手成為下一代護國神山群，台灣有很好的研發能力，遺憾大部分產品「死在沙灘上」，原因是民間、政府資金投入不足，盼各界多加支持。

生技中心執行長李財坤指出，生技中心參與國家藥物韌性整備計畫，聚焦研發國內尚未自製，兼具國際市場性與高產值的必要藥品，建立綠色生物催化技術應用於小分子原料藥物，在大分子藥物部分，已選定5項藥品開發生物相似性藥品，包括生物製劑、免疫疾病相關用藥及癌症用藥等，此外，近期因國際藥廠轉為生產商業價值較高的GLP-1藥物，導致胰島素短缺，生技中心亦設法投入布局胰島素產製。

至於次世代核酸藥物領域，李財坤指出，生物中心積極布局脂質奈米顆粒（LNP）精準投遞平台技術，結合RNA藥物、基因治療與核酸藥物，發展新一代基因治療解決方案，並將透過肝靶向LNP平台與精準投遞技術，提升藥物安全性與治療效率，投入罕見疾病、癌症及慢性病等高潛力市場，另，生技中心已在去年新一代免疫標靶藥物「CD73抑制劑」候選抗體藥物技轉藥華藥。

涂醒哲 國安 失智症

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