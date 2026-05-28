防曬不只怕變黑！醫揭「15歲前曾曬傷」恐增皮膚癌風險 5族群須注意

近期天氣越來越炎熱，民眾外出時除了防中暑，也別忽略防曬的重要性。皮膚科醫師林昀萱提醒，童年時期若經常曬傷，未來罹患皮膚癌的風險恐大幅增加，家長更應特別留意孩子長時間在戶外活動時的防護措施。

皮膚專科醫師林昀萱在臉書粉專發文分享，一名熱愛打籃球的小男生，假日和同學在戶外打了好幾個小時籃球，隔天起床後出現臉部泛紅、刺痛甚至脫皮等症狀，才發現自己已經曬傷。

不少人認為「只是曬紅而已，過幾天就好了」，但林昀萱指出，研究發現，童年時期的曬傷與成年後罹患皮膚癌有密切關聯。其中，「童年曬傷」定義為15歲以前，曾出現持續至少2天、伴隨疼痛或起水泡的曬傷情況。

研究顯示，天生較容易曬傷的人，未來罹患惡性黑色素瘤的風險，可能是不易曬傷者的4.7倍；而常見皮膚癌，如基底細胞癌與鱗狀細胞癌的風險，甚至可能超過8倍。更值得注意的是，臉部早期黑色素瘤的風險最高可能增加18倍。

林昀萱表示，即使研究已排除膚色、髮色、抽菸、飲酒及體重等因素影響，結果仍顯示，童年曬傷本身就是皮膚癌的重要獨立危險因子。

她也提醒，五個族群特別容易曬傷，包括膚色白皙者、兒童、年輕族群、有黑色素瘤家族病史的人，以及正在服用特定藥物的人。根據歐洲研究，4–12歲兒童中，超過4成曾發生曬傷；18–29歲曬傷率超過50%。

此外，若正在服用特定藥物，也可能增加光敏感風險。林昀萱指出，包括治療痘痘常見的四環黴素、氟喹諾酮類抗生素、非類固醇消炎藥、磺胺類藥物及利尿劑等，都可能讓皮膚更容易受到紫外線傷害。

不過，她也強調，即使服用相同藥物，每個人的曬傷程度仍會因膚色、年齡、代謝能力、防曬措施及日照強度等因素而有所不同。

林昀萱呼籲，民眾除了自身做好防曬，也別忽略孩子的皮膚保護。外出時應盡量避免長時間曝曬、適時補擦防曬產品，並搭配帽子、陽傘或防曬衣物，降低紫外線傷害，「守護孩子現在的皮膚，也是在保護他未來幾十年的健康」。

曬後處理步驟包含立即降溫、舒緩修護、補充水分以及溫和保濕。

1.立即降溫：用冷水輕輕沖洗曬傷處，或將乾淨毛巾沾冷水濕敷約 10～15 分鐘，幫助血管收縮、減輕熱痛感。

2.舒緩修護：待皮膚降溫後，可薄塗無香精、無酒精的成分（如純蘆薈凝膠）來舒緩刺痛與搔癢。若嚴重發紅、腫脹，可依專業建議使用低劑量類固醇藥膏。

3.補充水分：曬傷會導致皮膚水分流失，容易引起輕微脫水，請務必比平時喝更多水。

4.溫和保濕：若出現脫皮現象，千萬不要用手撕扯，可改擦含有玻尿酸或燕麥膠等溫和保濕乳液，幫助肌膚自然代謝。

嚴禁使用牙膏、直接冰敷、戳破水泡或塗抹凡士林。

1.不要直接冰敷：避免使用未包覆毛巾的冰塊直接接觸肌膚，以免造成凍傷。

2.不要戳破水泡：水泡是皮膚自我保護的機制，戳破容易導致感染。

3.不要塗抹油類：避免使用凡士林或清涼油，會阻礙皮膚散熱，使發炎加劇。

4.避免偏方：切勿聽信偏方在傷口上塗抹牙膏、小蘇打或醬油。