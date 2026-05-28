台鐵事故連發…富里池上暫不通 新左營至樹林對號車開放站票

台鐵池上站今天發生2起事故。稍早有貨物列車發生編組溜逸出軌撞及電桿，沒多久417次普悠瑪號也於池上站出站時勾斷電車線。台鐵公司表示，富里至池上間路線暫時不通，已進行搶修，富里至關山間啟動公路接駁，另今天新左營=樹林（經東線）對號列車全面開放站票。

台鐵公司說，今天中午12時20分台東縣池上=富里間發生間電車線故障事故，導致池上北端OS區間電車線設備故障，目前已動員本公司電力單位及協力廠商人員及機具至現場搶修。

台鐵公司說，針對此事故應變措施及列車運行狀況，本公司立即成立一級應變小組，東區成立應變分組，花東線下行列車行駛至富里站，上行列車行駛至關山站，關山=富里間辦理公路接駁。

停駛列車包含653次（關山=彰化間）、419次（池上=樹林間）、417次（池上=花蓮間）、421次（台東=花蓮間）。 今日新左營=樹林（經東線）對號列車全面開放站票。

針對退、換票訊息部分，台鐵公司表示，旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。

至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。持中斷區間台鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。