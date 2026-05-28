薔蜜颱風持續增強…可達中颱中段班 粉專曝影響日本時程

關於薔蜜颱風最新動態，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠上午位於台東東南方1986公里的海面上，持續朝西北移動，過去6小時強度無太大變化，環流持續整合中。目前海溫與海洋熱含量條件相當不錯，󠀠󠀠薔蜜颱風將持續增強，󠀠󠀠至少可達中度颱風中段班等級。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠在副熱帶高壓導引之下，󠀠󠀠未來幾天將一路朝日本琉球附近海域前進，󠀠󠀠預計下周一至下周二通過日本琉球附近，󠀠󠀠之後再受到高空環境與副熱帶高壓變化影響，󠀠󠀠再轉向東北，通過日本南方海域。󠀠

對台灣天氣的影響，󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠綜合目前主流預測，靠近台灣的機率極低。但薔蜜北上的過程中，外圍零星環流將於在下周一至下周二間移入北台灣上空，帶來零星陣雨，整體對台灣天氣影響有限，但北部沿海、東部沿海都要注意長浪發生。󠀠

至於對日本天氣的影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠薔蜜後續北轉的時間與角度，將是影響日本天氣的關鍵。若轉向時間偏晚或北轉幅度較小，󠀠󠀠颱風將更靠近日本琉球甚至直接穿越，󠀠󠀠後續對日本本土的風雨影響也會明顯增大。

目前預估影響日本時程，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠日本琉球：下周一至下周二間。九州地區：下周二。四國、關西地區：下周二至下周三間。中部、關東地區：下周三前後。因路徑變數仍大，󠀠󠀠赴日差旅務必多加注意颱風動態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。