超馬名將林義傑不忍了！老花困擾7年後做出決定：重新看清世界，跑得更自由

圖／諾貝爾眼科診所提供

對多數跑者而言，「看清楚」是跨出步伐的基本條件；而對征服極地的超馬選手林義傑來說，清晰視野不僅攸關運動表現，更是安全的保障。隨著年齡增長，老花問題悄悄找上門，這讓分秒必爭的他，格外感到挫折和困擾。

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為了應對老花，林義傑曾嘗試配戴多焦眼鏡，但跑步時大量流汗，導致眼鏡容易滑動；越野跑時，每一步踩點都仰賴精準判斷，鏡片角度只要稍有偏移，腳下路徑便可能失焦，增加跌倒風險。種種不便，促使他開始思考，是否有更好的解決方式？

在忍受眼鏡束縛七年後，林義傑最終選擇至諾貝爾眼科接受具德國原廠安心認證的「LBV裸視美老花雷射」視力矯正。少了眼鏡限制後，他重新找回自在與自信，能夠更盡情欣賞一路陪伴他的沙漠風光、森林步道與極地風景。

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為何戶外運動者特別適合LBV裸視美？關鍵在「遠中近切換能力」

新竹諾貝爾眼科院長連祐暘醫師指出，戶外運動對視力要求其實比想像更高。跑步時不只要看遠方路況，也要隨時低頭確認配速、公里數、心率與導航資訊，還有些人喜歡一邊運動、一邊操作音樂或裝置。

相較傳統老花矯正方式，視力可能僅在特定焦距較清楚，「LBV裸視美老花雷射」利用立體景深技術，透過調整眼睛球面像差來增加視覺景深，讓焦點前後範圍都能維持相對清晰，提升遠、中、近距離視覺的流暢銜接，擴大清晰視野的範圍。

圖／諾貝爾眼科診所提供

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不少患者術後也分享，受惠的不只是運動。居家生活中，也能一邊看電視追劇、一邊滑手機看盤，不必反覆找眼鏡，日常便利度明顯提升。

「都這年紀了，還需要做雷射嗎？」近視、老花、散光一次解決

「都這個年紀了，為什麼還要做雷射？」這是許多人聽到老花雷射的第一個反應。高雄諾貝爾眼科院長鄭宇庭醫師表示，許多患者年輕時有近視，但未接受近視雷射，到了40歲後，近視加上老花，看遠、看近都不清楚，尤其運動時眼鏡滑落、不同距離還得換不同眼鏡，所以才下定決心，透過LBV裸視美老花雷射，把近視、老花、散光一次解決。

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此外，LBV裸視美老花雷射結合飛秒LASIK技術，多數人在隔天即可恢復正常生活。不過醫師也提醒，大腦適應新的雙眼融合視覺，仍需要一些時間，適應期因人而異，可能數週至數月。術後第一週建議讓眼睛充分休息，避免汗水進入眼睛造成感染；第二週可逐步恢復慢跑、瑜伽、飛輪等輕度運動；約一個月後，再視情況進行游泳、衝浪或拳擊等高強度活動。

醫師：雷射並非讓眼睛「回春」，而是降低對眼鏡的依賴

鄭宇庭醫師也分享，他遇過一名50多歲熱愛海釣的患者，在船上不小心弄壞眼鏡，整趟航程只能在模糊視線中勉強應付。這個經驗讓他下定決心接受LBV裸視美老花雷射，不再被眼鏡限制。

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術後一個月再次出海時，患者回饋，不只遠方海面景象更清楚，連近距離勾魚餌也更順手，活動時安全感與便利性都有明顯提升，視力清晰讓他行動更靈活俐落，整個人看起來也比同齡人更年輕。

醫師同步提醒，LBV裸視美老花雷射並非人人適合，通常建議老花度數達75度以上者，術前須經完整眼部評估。此外，手術目的並非讓眼睛「回春」，而是降低對老花眼鏡的依賴。在昏暗環境，或需要極精細視力的情境，例如鐘錶維修、美甲彩繪等，仍可能需要眼鏡輔助。

因此，術前務必接受完整檢查與專業評估，確認角膜厚度、大腦融像能力、個人用眼習慣等。術前檢查的深度與準確度，是決定手術滿意度的重要關鍵。諾貝爾眼科具LBV安心認證、使用德國原廠儀器，全台據點最多，可安心諮詢，由專業醫師進行最精確的評估判斷。

官網: https://www.nobeleye.com.tw/service/28bd0763-6fa6-4d2b-91a6-0359b03e1bca