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機師酒測未過！星宇曝「曾服用蜂膠及藥物」 暫停勤務待調查

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空表示，目前該機師已暫停勤務，後續將待交通部民航局調查。示意圖。聯合報系資料照
星宇航空表示，目前該機師已暫停勤務，後續將待交通部民航局調查。示意圖。聯合報系資料照

星宇航空機師遭爆料，飛行前被驗出有酒精反應，星宇航空今表示，初步調查該機師因身體不適，服勤前有服用蜂膠及個人藥物，目前已暫停勤務待民航局調查，並重申公司一向遵循嚴謹的飛安規範，嚴格落實各項檢核機制。

前桃園市議員王浩宇日前在臉書指出，台中某航空公司的網紅機長，日前在執勤前酒測未過「連續吹了好幾次都有（酒精反應）」，後續抽血檢測仍不合格，休息後才符合標準，公司當天也停止其勤務，但考量飛安問題，呼籲航空公司應開除該機師。

星宇航空5月27日證實，5月23日一名機師於執勤前酒測出現異常反應，公司依作業規範立即停止其當班勤務，並安排其他機師執行該航班任務。

今天星宇航空再度說明，初步調查，該機師因身體不適，於服勤前有服用蜂膠及個人藥物，並提出藥品做為佐證，目前該機師已暫停勤務，後續將待交通部民航局調查。

星宇航空強調，公司一向遵循嚴謹的飛安規範並嚴格落實各項檢核機制，每位飛行員於出勤任務前，皆需通過100%的酒精測試，絕無例外，對於危害飛安之情況抱持零容忍的態度，以維護飛航安全為首要任務。

另外，星宇航空也指出，執勤前酒測出現異常反應，未必即代表飲酒行為，部分藥物、保健食品或食品皆可能影響檢測結果，因此相關案件皆須依程序進一步調查與判定。公司也持續提醒所有機組員，服勤前應特別留意藥物及相關產品之使用，以確保飛航安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

酒測 機師 星宇航空

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