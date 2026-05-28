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今天最高溫39.3度又是台南玉井 3縣市極端高溫亮紅燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天持續高溫炎熱的天氣型態，中央氣象署發布高溫資訊（紅色）。圖／取自中央氣象署網站
今天持續高溫炎熱的天氣型態，中央氣象署發布高溫資訊（紅色）。圖／取自中央氣象署網站

今天持續高溫炎熱的天氣型態，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在台南市玉井測站39.3度，其次是台南市北寮測站38.8度、花蓮縣德武測站38.4度。

中央氣象署發布高溫資訊（紅色），今天白天台南市、屏東縣、花蓮縣地區為紅色，有連續出現38度極端高溫的機率。新竹縣、苗栗縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣為黃色燈號。

高溫紅色燈號：台南市、屏東縣、花蓮縣。

高溫橙色38燈號：新竹縣、苗栗縣。

高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、台東縣。

高溫黃色燈號：南投縣。

高溫 南投縣 苗栗縣

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