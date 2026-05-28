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「北車商場案」台鐵駁回微風2異議 與新光進行議約作業

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對北車商場招標案，台鐵公司駁回微風2點異議，目前正與新光三越進行議約作業，微風仍可提報財政部促參申訴審議會。聯合報系資料照
針對北車商場招標案，台鐵公司駁回微風2點異議，目前正與新光三越進行議約作業，微風仍可提報財政部促參申訴審議會。聯合報系資料照

台北車站商場招標案最終由新光三越一分之差拿下未來23年經營權，但過程中出現眾多爭議，現任經營者微風集團痛批審議過程並充滿瑕疵，並於5月4日正式異議。台鐵公司馮輝昇今表示，微風提出洩密、評委未迴避等2點異議均駁回，目前正與新光三越進行議約作業，微風仍可提報財政部促參申訴審議會。

台鐵台北車站每日逾60萬人次流動，商場現由微風經營，合約將於今年7月24日到期。台鐵日前公告招商，包含新光三越、微風、統一、誠品、潤泰、京站、新東陽、澎坊免稅商店、JR東日本都加入爭取，獲選者可拿下至少15年的商場經營權。

台鐵4月28日公布北車商場招標案第3次甄審委員會結果，在總評表的合計值中，新光三越以23取得最優申請人，微風廣場24居次，後續依序為環球購物中心24、統一超商30、誠品34、澎坊35、新東陽46、潤泰48。

新光三越最終以1分之差險勝微風、環球購物中心，而微風則是在同分延長賽中，靠著較多的「第一名推薦」獲第2名的位子。

但現行經營者微風集團因投標名單、評選結果提前洩露、評委違法利益迴避之虞等爭議不服結果，認為評選過程中，不僅唯一具工務專業背景的評審委員未出席會議，其中1名評審委員范雪梅的所屬公司曾處理新光人壽重要事務，未落實利益迴避，因此在5月4日正式提出異議，並向台北高等行政法院提出聲訴。

對此，馮輝昇今受訪指出，微風依照促參法爭議處理規則提出異議，台鐵在5月24日正式回復。第一點關於「洩密」的部分不予受理，因為依照相關的規定，並未影響到相關的程序。

第二點關於質疑委員會應迴避未迴避事項，對於其提供的相關資料，台鐵也詢問專業律師的意見，這個部分也是予以駁回。

馮輝昇指出，微風對於台鐵的回復處理有意見，仍可以依照促參法相關規定，再提報財政部的促參申訴審議會，台鐵也會依照規定來做妥適審慎的處理。

馮輝昇表示，微風5月20日也向台北高等行政法院，依照「行政訴訟法」提出相關聲訴，針對申請停止執行的聲訴，台北高等行政法院也有給台鐵來函，希望在5日內回復，這個部分也會依照「行政訴訟法」的相關規定來做妥適審慎的處理。

針對評委資格遭質疑，范雪梅不滿台鐵未曾對外表達對於甄審委員的信任，馮輝昇說，這個部分沒有收到委員直接的反映或說明，會進一步了解看看。

台鐵 微風 新光三越

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