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男性勃起困擾跨世代！9成未主動就醫…醫師：還藏1警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣男性學暨性醫學醫學會秘書長張奕凱表示，勃起功能障礙相當常見，「晨勃減少」成跨世代共同痛點。記者廖靜清／攝影
台灣男性學暨性醫學醫學會秘書長張奕凱表示，勃起功能障礙相當常見，「晨勃減少」成跨世代共同痛點。記者廖靜清／攝影

現代男性面對工作、家庭與親密關係多重壓力，性生活問題已不再只是中高齡男性的困擾。台灣男性學暨性醫學醫學會最新調查發現，從25歲到50歲以上，不同世代男性都深陷「性焦慮」循環，高達近9成男性即使已出現勃起功能障礙症狀，仍未主動就醫。

台灣男性學暨性醫學醫學會秘書長張奕凱提醒，「晨勃減少」不只是性功能問題，也可能是心血管疾病、血管老化的重要警訊，若長期忽視，恐錯失黃金治療時機。目前臨床的PDE5抑制劑口服藥物，可透過適合自身生活型態的個人化治療，安全、有效地改善親密關係。

台灣男性學暨性醫學醫學會公布「台灣男子性生活真實心聲」調查，針對200位25歲以上男性進行分析。結果顯示，近4成5男性因晨勃頻率下降而影響性自信，但有高達45%民眾不知道晨勃其實是男性性功能與血管健康的重要指標。調查發現，不同世代男性雖面臨不同人生階段，但對性生活都存在高度壓力與焦慮。

其中，25至39歲的Y、Z世代男性，最擔心的是「關鍵時刻失常」。超過55%受訪者希望自己能隨時保持最佳狀態，但愈在意表現，愈容易受到焦慮影響。近4成坦言，性生活常被工作訊息、家務或育兒中斷，一旦情境被打斷，就難以重新恢復狀態。

而40歲以上的X世代男性，則更在意能否「維持到最後」。超過半數擔心勃起無法持續至性行為結束，或無法滿足伴侶需求。張奕凱指出，這類男性多半處於工作與家庭雙重壓力夾擊的「三明治世代」，慢性病、疲勞與心理壓力都可能影響性功能。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，許多男性一旦性生活表現不如預期，就容易陷入「愈在意、愈焦慮；愈焦慮、愈失常」的惡性循環，長期下來甚至影響伴侶關係與自信心。

不過，多數男性對治療仍存在迷思。調查顯示，約6成40歲以上男性擔心長期服用壯陽藥會成癮，也有近6成誤以為長效型藥物會導致長時間持續勃起、影響日常生活。

張奕凱指出，目前臨床使用的PDE5抑制劑，也就是俗稱的壯陽藥，主要作用是幫助血管擴張、增加血流，必須配合性刺激才會產生反應，並不會讓人「無時無刻都處於勃起狀態」，也不具成癮性。

蔡維恭提醒，勃起功能障礙不只是「性」的問題，更可能與糖尿病、高血壓、高血脂甚至心血管疾病有關。若發現晨勃明顯減少、性生活表現不穩定，不應只歸咎於疲勞或年紀，而應及早接受專業評估。

台灣男性學暨性醫學醫學會公布「台灣男子性生活真實心聲」調查，9成男性有症狀未就醫。記者廖靜清／攝影
台灣男性學暨性醫學醫學會公布「台灣男子性生活真實心聲」調查，9成男性有症狀未就醫。記者廖靜清／攝影

心血管疾病 性生活

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