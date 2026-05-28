馬偕聚焦病安與數位轉型 衛福部：智慧醫療成醫療品質關鍵核心

在高齡化、智慧醫療與永續治理成為全球醫療的重要發展時，醫療品質已不再只是制度管理，更是醫院面對未來的重要核心能力。馬偕醫療體系於第三屆「醫療品質周」活動中，以「品質的大船．無畏前行」為主題。衛福部醫事司司長劉越萍表示，現代醫療不再只是追求制度符合與避免錯誤，而是更強調病人安全、照護體驗、流程優化與跨團隊整合能力，讓品質改善真正融入醫療現場。

馬偕醫品周為期3天，規畫「前瞻共創」、「AI創新數位轉型」、「深耕病安」及「環境友善醫療永續」四大主題。邀請劉越萍、台大醫院新竹分院院長洪冠予、醫策會副執行長洪聖惠、奇美醫院院長林宏榮，及多位院外專家學者，共同分享台灣醫療品質發展趨勢與實務經驗。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚於開幕致詞時表示，醫療品質的核心始終是病人，所有品質改善工作的最終目的，都是希望讓病人獲得更安全、更完善的照護。面對AI醫療、高齡化與醫療環境快速變化，品質改善不能只是一次性的專案，而必須成為醫院持續前進的文化，最終的目標就是「把最好的品質留給病人」。

劉越萍受邀在醫品周發表專題演講時表示，面對高齡化、慢性病增加及醫療環境快速變化，醫療品質管理已從過去著重「品質保證（QA）」的管理模式，逐步走向以「持續改善（QI）」為核心的治理思維。現代醫療不再只是追求制度符合與避免錯誤，而是更強調病人安全、照護體驗、流程優化與跨團隊整合能力，讓品質改善真正融入醫療現場。

劉越萍說明，在高齡化與人口結構改變下，台灣醫療必須徹底擺脫舊思維，取而代之的是以數位轉型與新科技成為重要核心進化關鍵。AI與智慧醫療的發展，不是取代，而是協助減輕醫療照護中重複性工作、提升管理效率，讓醫療體系在人力有限情況下，仍能維持醫療品質與病人安全。

馬偕紀念醫院醫療品質部主任李君儀表示，「Quality Improvement Never Ends」不只是本次活動標語，更代表醫療品質改善永遠沒有終點。此次醫品周除了希望透過院內外交流分享最新趨勢，也鼓勵第一線同仁從臨床工作中發掘問題、提出改善方案，讓品質管理真正融入日常醫療流程中。

活動中另展示多項院內品質改善與智慧醫療成果，包括AI數位轉型應用、AI驅動3D影像解剖學教學、兒童加護病房給藥安全改善、癌症篩檢追蹤監測，及麻醉部與營養醫學中心推動的ESG減碳行動等。