下周赴日旅客注意薔蜜颱風動態 氣象署曝侵台機率和降雨熱區

薔蜜颱風昨天生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，薔蜜颱風周六前會先朝西北方移動，周日起逐漸往北轉，下周一前後離台灣相對較接近，下周二之後再轉向東北，往日本南方海面移動。

民眾關心薔蜜颱風是否侵襲台灣？氣象署說，目前資料顯示，颱風直接侵襲台灣的機率相對較低，不過，周日開始會陸續為東半部、恆春半島、北海岸、馬祖帶來長浪。下周一前後颱風外圍雲系較為接近，可能為迎風面北部、東北部帶來一些短暫陣雨，但其他地區影響較有限，大致上還是以多雲午後雨的天氣為主。

雖然颱風還很遠，氣象署表示，不論是氣象署的路徑潛勢預測，或是各國電腦模式模擬，都顯示颱風後續的北轉的角度仍有不確定性。也就是偏西離台灣較近，或偏東離台灣更遠時，外圍雲系對台灣影響的程度也會有差異，氣象署會密切注意。

另外，氣象署表示，下周初要前往琉球群島和日本的民眾，關注薔蜜颱風的相關影響資訊。

除了關心颱風，氣象署表示，眼前更快會對我們有影響的是鋒面，預計今晚馬祖、北台灣開始陸續會出現短暫雨，明天天氣環境會比較不穩定，尤其山區容易有較明顯的午後雷雨出現。