台鐵池上又出事！普悠瑪勾斷電車線 台東線雙向受阻

台鐵今中午台東線再傳事故，繼稍早池上站貨物列車溜逸出軌、撞及電桿造成部分股道受影響後，路線狀況再度惡化，417次普悠瑪號於12時25分自池上站出站時，發生疑似勾斷電車線情形，導致單線雙向一度中斷，台東線運行受到影響。

台鐵訊息指出，事故發生於池上站出站區間，列車行駛過程中疑似勾扯電車線設備，造成供電與號誌運行受到影響，現場立即進行緊急處置，目前採單線雙向通行，但整體班次仍持續延誤，部分列車動線受阻。

由於上午已先發生7602次貨物列車溜逸出軌，並撞擊站內電桿，池上站一度啟動3、4股停用、改以1、2股調度列車，如今再傳電車線受損，使得台東線運輸壓力進一步升高。

不少旅客在關山、池上沿線車站等待期間表示，現場資訊更新速度明顯落後狀況變化，有乘客直言「一開始只說誤點，後來才知道越來越嚴重」，也有人抱怨中午高溫下長時間等候，卻無法掌握是否應改搭替代交通工具，「如果早點講清楚，至少還能做選擇」。

台鐵表示，目前已成立應變小組持續搶修電車線與調整號誌運作，並加派人力疏運旅客，對於事故造成列車延誤與旅客不便，深表歉意，後續將釐清相關設備受損原因與責任歸屬。