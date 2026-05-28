「喪屍煙彈」毒駕件數飆升 交通部出手：未治療不得上路

近期「喪屍煙彈」毒駕肇事事件頻傳，交通部攜手內政部修法研議提高罰則及同車乘客連坐處罰，針對修法的灰色空窗期間，交通部今表示，目前可透過高風險駕駛人管理強制換照，並註記須經一段時間，完成毒癮戒癮治療後才能換照上路。

根據內政部警政署統計，台灣毒駕案件近年呈現「暴增式惡化」，2026年1月至4月已查獲4725件毒駕，相較去年同期狂飆近3倍，平均每天發生近40件毒駕事件，而今年1至4月毒駕件數也超越2024年全年總數2619件，更超過2025年全年8659件毒駕事件的5成。

而根據交通部統計，毒駕交通事故30日死亡，2025年1月至2月有8件，2026年1月至2月則攀升至47件，為去年同期的5.9倍，暴增幅度驚人。

交通部今召開5月道安記者會，交通部政務次長陳彥伯表示，吸毒後駕車還造成嚴重交通事故，相關防制不僅涉及「道路交通管理處罰條例」、「道路交通安全規則」，也涉及「刑法」，由於吸毒本身就是犯罪行為，因此會優先以刑事處罰論處，相關修法部分也會參考法務部修法方向。

內政部長劉世芳先前提到，如果有吸毒前科，或是有吸毒案例發生時，要以「道交處罰條例」來禁止或者是限制取得駕照。

對此，陳彥伯說明，針對「道路交通管理處罰條例」及「道路交通安全規則」有關毒駕罰則和駕照管理等修法，會與內政部研議，將駕照吊扣、吊銷與禁止事項，以法律位階明訂；另外，目前「道路交通安全規則」有三項策略，其中，針對高風險駕駛人可透過換照制度給予駕照管制。

陳彥伯指出，在尚未修法前的空窗期，若有毒駕情形，會通知該駕駛人辦理換照，換照時也會加以註記，必須經過一定期間完成毒品戒癮治療後，才能換發駕照；在無法換發新駕照前，若違規駕車，將根據未依持照條件駕車處罰。

陳彥伯說，針對毒駕駕駛人，未來也將研議提高吊銷駕照或相關罰鍰，以及同車乘客是否併罰等問題。未來需完成毒品戒治與危害講習後，才能報考駕照或換發駕照。相關修正內容，近期已與相關單位討論完成，後續將進入立法院修法程序。

此外，陳彥伯進一步指出，酒駕、毒駕、毒癮等禁止駕駛、吊銷及吊扣駕照等規範，也會在修法中討論，目前則可透過駕照換發程序，讓有毒癮的駕駛人於換照時加以註記，以達到管理目的。