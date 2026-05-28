一晚起床2次就是警訊！全台逾435萬熟齡男性有夜尿困擾

不少人以為半夜頻繁起床上廁所，只是年紀大、老化的正常現象，但醫師提醒，若一晚夜尿超過2次，已經是需要注意的「夜尿症」警訊。根據統計，台灣40歲以上男性，超過435萬人有夜尿困擾，但多數人選擇隱忍，甚至有74%男性不知道夜尿是一種疾病，不僅影響睡眠品質，更提高跌倒、骨折甚至心血管風險。

台灣泌尿科醫學會與台灣尿失禁防治協會公布「台灣男性夜晚『泌』辛大調查」發現，40歲以上男性每3人就有2人自述每晚起床解尿2次以上，卻有超過七成從未就醫 。兩大醫學會呼籲，半夜被尿意叫醒、總是睡不飽絕非老化之必然，夜尿症與夜間多尿症其實是可治療的疾病。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，夜尿是所有排尿症狀中，最容易影響生活品質的問題之一。許多患者半夜反覆醒來，不只白天精神差，對中高齡者而言，夜間摸黑起床更容易跌倒、發生意外，尤其長輩若合併慢性病，風險更高。

查岱龍表示，臨床上定義「夜尿」，是指晚上睡眠期間起床排尿超過2次以上，就屬於異常狀況。不過，夜尿原因相當複雜，未必都是攝護腺肥大，也不一定是疾病惡化，很多人其實是「喝水方式錯了」。

查岱龍觀察，台灣男性常因高血壓、高血脂等問題，被提醒「多喝水」，結果不少人從白天喝到晚上，甚至中高齡男性還習慣泡茶、喝老人茶，導致夜間尿量暴增。有些上班族因壓力焦慮、口乾舌燥，不知不覺大量灌水，反而開始出現夜尿症狀。

查岱龍分享，一名40歲男子因工作焦慮長期大量喝水，原本沒有夜尿問題，後來卻每晚頻繁跑廁所，上網一查又懷疑自己得了攝護腺疾病，變得更焦慮、更拼命喝水，形成惡性循環。經檢查後發現，其實是水分攝取過量，尿液濃度過低所致，調整飲水習慣後，症狀明顯改善。

「喝水很重要，但喝水的時機更重要。」查岱龍指出，台灣夏季天氣炎熱，民眾常擔心熱傷害而拚命灌水，但正確的方式應該是「少量多次補充」。一般情況下，人體每小時約產生50cc尿液，但夏天因流汗、呼吸蒸發增加，水分流失更多，建議每小時適量補充約100cc左右，不需要一次大量灌水。

查岱龍提醒，如果已經調整飲水習慣，夜間仍持續超過2次以上夜尿，就可能與膀胱過動症、荷爾蒙失調、攝護腺問題，甚至睡眠障礙有關，應進一步就醫檢查。

除了男性，女性也常有頻尿、尿失禁困擾，但不少人誤以為只能看婦產科。查岱龍指出，女性排尿問題其實相當複雜，除了骨盆腔鬆弛、尿道角度改變等結構性問題，也可能是膀胱功能異常所致。有些女性看似頻尿，實際上卻是膀胱無力、尿液排不乾淨，若誤用膀胱過動症藥物，反而可能尿不出來，甚至需放導尿管。

台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩表示，夜尿症與夜間多尿症並非單純老化現象，不是「忍得住就沒事」。只要夜尿症狀持續出現、次數逐漸增加，一個月都不應該忍，應立刻至泌尿專科就醫評估。因為男性荷爾蒙主要在睡眠期間分泌，若夜尿反覆中斷睡眠，可能干擾荷爾蒙分泌，進一步影響性功能。