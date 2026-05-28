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台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

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台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
417次普悠瑪號在池上站出站時勾斷電車線，目前單線雙向不通。圖／取自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專
417次普悠瑪號在池上站出站時勾斷電車線，目前單線雙向不通。圖／取自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專

（12:50更新）

台鐵公司表示，今天中午12時20分起池上站受到電力設備故障影響，富里至池上間路線暫時不通，富里至關山間啟動公路接駁，上、下行列車均有延誤，恢復時間尚在評估中。

（12:30更新）

台鐵池上站今天發生2起事故。稍早有貨物列車發生編組溜逸出軌撞及電桿，沒多久417次普悠瑪號也於池上站出站時勾斷電車線，目前單線雙向不通。

台鐵公司說，今天上午11時15分，7602次貨物列車於池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿，為確保行車安全，即時起池上站3、4股停用，改以1、2股辦理行車。

此外，中午12時25分，417次普悠瑪號於池上站出站時勾斷電車線，目前單線雙向不通，旅客留意列車資訊。

台鐵 出軌 普悠瑪號

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