台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

交通部今召開2026年5月份道路交通安全說明記者會，根據交通部統計，2026年1至2月因交通事故死亡有468人，相比2025年同期減少5人死亡，減幅1.1％，但發現酒駕致死人數大幅增加10人，增幅71.4％，行人死亡數也微幅增加；各縣市道安死亡部分，新北市依舊穩居第一，增加43人。

2026-05-28 11:43