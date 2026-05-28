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市售牡蠣抽樣16%進口混充國產 漁業署：已跨區加強抽檢

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
漁業署表示，國產牡蠣富含豐富營養價值，有「海中牛奶」美名，也是台灣養殖漁村重要經濟來源，但市面上常有不肖業者以進口牡蠣混充國產牡蠣販售牟利。示意圖。圖／聯合報系資料照
漁業署表示，國產牡蠣富含豐富營養價值，有「海中牛奶」美名，也是台灣養殖漁村重要經濟來源，但市面上常有不肖業者以進口牡蠣混充國產牡蠣販售牟利。示意圖。圖／聯合報系資料照

每年4到10月時值國產牡蠣產季，農業部漁業署今表示，已啟動市售牡蠣採檢工作，自2023年12月至今年3月止統計，共採樣119件市售牡蠣，經鑑定有20件為境外牡蠣，占比約16%。漁業署表示，目前有3件偵結，分別處以20萬元、10萬元罰金及處有期徒刑4個月，今年4月起也已針對國內市售賣場、超市、傳統市場、網路電商平台的牡蠣產品，進行跨區隨機採樣抽檢。

漁業署表示，國產牡蠣富含豐富營養價值，是台灣養殖漁村重要經濟來源，然而市面上常有不肖業者以進口牡蠣混充國產牡蠣販售牟利，行政院食品安全辦公室已召集農業部、衛生福利部及法務部成立跨部工作小組，執行市售牡蠣專案稽查，採用農業部水產試驗所2023年開發且經衛生福利部審議公告「牡蠣多重元素」與「物種鑑別」方法，判別國產牡蠣與境外牡蠣。自2023年12月至2026年3月，共採樣119件市售牡蠣，經鑑定20件為境外牡蠣。

漁業署指出，前述已由衛生福利部移請台灣高等檢察署偵辦，目前有3件偵結，分別處以20萬元、10萬元罰金及處有期徒刑4個月。

漁業署進一步說明，為協助國產牡蠣品牌區隔與品質提升，已輔導養殖戶、牡蠣販運商進行溯源管理，以及地方政府建立「東石蚵」、「台南蚵」等品牌，農業部自今年4月起也已針對國內市售賣場、超市、傳統市場、網路電商平台的牡蠣產品，進行跨區隨機採樣抽檢，確保消費者權益。

牡蠣 農業部 漁業署

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