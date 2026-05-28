醫：吸喪屍菸彈身體惡化 呼吸抑制恐危及生命

毒駕頻傳，俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯濫用更引關注；台南市立安南醫院今天表示，吸入依托咪酯後身體惡化程度超乎想像，表面看起來怪怪的，其實已經失控，甚至危及生命。

台南市立安南醫院胸腔內科醫師何建輝今天指出，依托咪酯原是臨床使用麻醉鎮靜藥物，需在專業醫療團隊監控及急救設備完備環境下使用，近年來卻被混入電子菸彈，以吸入方式濫用，增加藥物作用不確定性，大幅提高健康風險。

何建輝表示，依托咪酯臨床上涵蓋呼吸抑制危及生命、氣道與肺部傷害、意識改變造成二次傷害等風險；依托咪酯具成癮與中樞神經抑制風險，也可能直接影響人體呼吸中樞，嚴重時造成呼吸抑制及缺氧。

何建輝說，吸入依托咪酯後，當中樞神經受到強烈抑制，可能出現呼吸變慢、變淺，甚至失去自主呼吸能力，導致體內缺氧及二氧化碳堆積。

此外，菸彈可能混有高溫加熱後產生的化學溶劑與添加物，容易造成呼吸道刺激，引發咳嗽、胸悶、喘鳴、呼吸困難，甚至使氣喘或肺部疾病急性惡化。若出現神智不清、抽動、跌倒等情況，也可能導致外傷及交通事故，失去求救能力而延誤送醫。

何建輝提醒，若疑似吸食不明煙彈，出現「叫不醒或反應明顯變慢」、「呼吸變慢變淺」、「站立不穩或肢體抽動」、「胸悶、喘或嘴唇發白發紫」及「意識混亂、言行異常」等症狀，應立即就醫，切勿以為暫時睡著或休息就可恢復。來路不明電子煙產品莫因好奇輕易嘗試。