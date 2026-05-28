台鐵池上出軌誤點 旅客苦等怒轟台鐵：又熱又餓還一問三不知

台鐵今上午11時15分發生貨物列車溜逸出軌事故，7602次貨物列車在池上站進行摘放車輛作業時，疑似車輛溜逸，導致編組出軌並撞上站內電桿，池上站部分股道一度停用，也造成台東線列車延誤，不少旅客怨聲載道。

台鐵指出，事故發生後，池上站3、4股立即停用，改由1、2股辦理行車，原定通過池上的410次3000型自強號，先於站外待命，確認電車線無礙後，於11時53分進站，較原定時間晚了33分鐘。後續上下行列車，也陸續出現延誤情形。

不過，相較於列車誤點，更讓旅客不滿的，是資訊傳遞混亂與現場應變不足。一名在關山站候車的旅客抱怨，台鐵明明早就知道池上站發生狀況，卻沒有第一時間通知沿線車站與旅客，讓不少人在月台「癡癡苦等」。

旅客直言，「如果能提早講清楚，大家至少還能改搭客運，不是站在那邊一直等，現在中午天氣這麼熱，又不知道到底還要等多久，真的又熱又餓」。

也有乘客質疑，台鐵面對突發事故，除了列車調度，最重要的其實是即時資訊與旅客服務，「現在手機資訊這麼發達，結果現場還是一問三不知，台鐵服務怎麼會這麼不優？」

台鐵公司則表示，目前已成立二級應變小組進行處置，並持續調整列車運行與搶修作業，對於造成旅客不便，深表歉意。