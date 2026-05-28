快訊

不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬 台南永康「阿妹」也找到了

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵池上出軌誤點 旅客苦等怒轟台鐵：又熱又餓還一問三不知

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台鐵今上午11時15分發生貨物列車溜逸出軌事故，7602次貨物列車在池上站進行摘放車輛作業時，疑似車輛溜逸，導致編組出軌並撞上站內電桿，池上站部分股道一度停用，也造成台東線列車延誤。記者尤聰光／翻攝
台鐵今上午11時15分發生貨物列車溜逸出軌事故，7602次貨物列車在池上站進行摘放車輛作業時，疑似車輛溜逸，導致編組出軌並撞上站內電桿，池上站部分股道一度停用，也造成台東線列車延誤。記者尤聰光／翻攝

台鐵今上午11時15分發生貨物列車溜逸出軌事故，7602次貨物列車在池上站進行摘放車輛作業時，疑似車輛溜逸，導致編組出軌並撞上站內電桿，池上站部分股道一度停用，也造成台東線列車延誤，不少旅客怨聲載道。

台鐵指出，事故發生後，池上站3、4股立即停用，改由1、2股辦理行車，原定通過池上的410次3000型自強號，先於站外待命，確認電車線無礙後，於11時53分進站，較原定時間晚了33分鐘。後續上下行列車，也陸續出現延誤情形。

不過，相較於列車誤點，更讓旅客不滿的，是資訊傳遞混亂與現場應變不足。一名在關山站候車的旅客抱怨，台鐵明明早就知道池上站發生狀況，卻沒有第一時間通知沿線車站與旅客，讓不少人在月台「癡癡苦等」。

旅客直言，「如果能提早講清楚，大家至少還能改搭客運，不是站在那邊一直等，現在中午天氣這麼熱，又不知道到底還要等多久，真的又熱又餓」。

也有乘客質疑，台鐵面對突發事故，除了列車調度，最重要的其實是即時資訊與旅客服務，「現在手機資訊這麼發達，結果現場還是一問三不知，台鐵服務怎麼會這麼不優？」

台鐵公司則表示，目前已成立二級應變小組進行處置，並持續調整列車運行與搶修作業，對於造成旅客不便，深表歉意。

台鐵 出軌

延伸閱讀

台鐵再傳意外！池上站貨物列車出軌 車廂衝出撞到電線桿

台鐵區間車疑車頂鐵皮掀起！緊急降速 新豐站旅客落軌意外影響行車

高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

台鐵通勤族注意！中壢至埔心號誌異常剛修復 影響北上7列118分

相關新聞

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

台鐵池上站今天發生2起事故。稍早有貨物列車發生編組溜逸出軌撞及電桿，沒多久417次普悠瑪號也於池上站出站時勾斷電車線，目前單線雙向不通。

下周赴日旅客注意薔蜜颱風動態 氣象署曝侵台機率和降雨熱區

薔蜜颱風昨天生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，薔蜜颱風周六前會先朝西北方移動，周日起逐漸往北轉，下周一前後離台灣相對較接近，下周二之後再轉向東北，往日本南方海面移動。

台鐵再傳意外！池上站貨物列車出軌 車廂衝出撞到電線桿

台鐵再傳有列車出軌事件，台鐵今中午11時40分7602次貨物列車於池上站發生編組溜溢出軌事故，車廂衝出終端止衝檔並撞到電線桿，電線桿垂落，電力是否有影響將進一步更新。

酒駕致死人數增幅達7成1！交通部指一時段釀禍最多

交通部今召開2026年5月份道路交通安全說明記者會，根據交通部統計，2026年1至2月因交通事故死亡有468人，相比2025年同期減少5人死亡，減幅1.1％，但發現酒駕致死人數大幅增加10人，增幅71.4％，行人死亡數也微幅增加；各縣市道安死亡部分，新北市依舊穩居第一，增加43人。

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

成立逾40年的台灣知名食品品牌「雅方」，近日被網友發現旗下「雅方濃厚巧克力雪糕」，包裝同時出現繁體與簡體字引發質疑，雅方董事長女兒林暄穎澄清…

「喪屍煙彈」毒駕件數飆升 交通部出手：未治療不得上路

近期「喪屍煙彈」毒駕肇事事件頻傳，交通部攜手內政部修法研議提高罰則及同車乘客連坐處罰，針對修法的灰色空窗期間，交通部今表示，目前可透過高風險駕駛人管理強制換照，並註記須經一段時間，完成毒癮戒癮治療後才能換照上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。