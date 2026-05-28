藥品不是越多越好 北市聯醫提醒多重用藥的隱藏風險

您或身邊的長輩目前有服用超過5種以上的慢性病藥物嗎？臺北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科藥師江彥霖指出，「多重用藥」（Polypharmacy）通常定義為同時服用5種以上的藥物。對於患有多種慢性病的長輩來說，多重用藥極為普遍，但也潛藏著不容忽視的健康風險，更提醒，請尋求藥物整合諮詢，主動告知用藥狀況並遵從專業人員指示，就能有效提升用藥安全。

江彥霖說，多重用藥的隱藏風險主要分為以下5點，包括藥物交互作用：多種藥物同時服用，藥物與藥物、或藥物與保健食品之間可能產生交互作用，導致藥效增強（產生毒性）或藥效抵銷（失去治療效果）；副作用發生率倍增：藥物越多，副作用越難以預測。常見症狀包括頭暈、嗜睡、食慾不振或腸胃不適；增加跌倒與骨折風險：某些降血壓藥、鎮靜劑或止痛藥可能造成平衡感變差或暈眩。研究顯示，多重用藥可能使長者跌倒風險增加1.5至3倍。

以及肝腎功能損傷：藥物主要透過肝臟代謝、腎臟排泄。長期且大量的藥物負荷會對肝腎造成沈重負擔，甚至引發器官衰竭；重複用藥風險：跨院、跨科就醫時，若醫師未全面掌握病人用藥紀錄，可能開立成分相同或同性質的藥物，導致劑量過高。

為降低風，衛生福利部食品藥物管理署建議採取安全用藥可掌握3個原則，包括定期檢視藥單：就醫時主動告知醫師目前正在服用的所有藥物（包含中藥與保健食品），可善用健保署的健保快易通APP查詢雲端藥歷；諮詢專業藥師：民眾可攜帶所有藥袋至醫療院所或社區藥局，請藥師協助進行「藥物整合」，找出是否重複或不當用藥；切勿自行增減：不可因症狀緩解就擅自停藥，也不可隨意服用親友推薦的「特效藥」。