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遊蕩動物致農損至今無具體統計 陳駿季：可專案救助

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
遊蕩犬示意圖。圖／聯合報系資料照片
遊蕩犬示意圖。圖／聯合報系資料照片

立法院經濟委員會今繼續審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算。多名立委提案指出，遊蕩犬對生態、公共安全與農畜產業已造成重大影響，但農業部在相關管理上依舊不足，其中遊蕩動物造成的農損至今仍無具體統計。農業部長陳駿季表示，動物造成的田園農損可以進行專案救助，以利後續統計。

115年度農業部預算案中，農業管理項下的「動物保護管理」編列預算4億7319萬元。2017年2月4日起，我國公立動物收容處所施行零撲殺措施，根據農業部全國遊蕩犬數量推估數據顯示，2018年為14萬6773隻、2020年為15萬5869隻、2022年為15萬9697 隻、2024年為14萬1584隻。雖以最新數據觀察，總體數量較前期減少1萬8113隻。

立委蔡易餘等人提案指出，據農業部統計，自2019年至2022年，有紀錄的野生動物遭遊蕩犬攻擊致死案例已超過200件，而在農村、魚塭與畜牧地區，流浪犬攻擊、咬人、追車甚至攻擊家畜事件頻傳，對公共安全與農畜產業造成重大影響。農業部應提出具體解決方案，提案凍結該項預算10%，待農業部於1個月內向立法院經濟委員會提出書面報告後，始得動支。

立委張雅琳等人提案也指出，依民間團體估計，遊蕩犬所引發的交通事故每年造成經濟損失約8億1600萬元；另依現有資料推估，對農業及畜牧領域每年亦至少造成3000萬元以上的財產損失，且可能低估。

張雅琳要求，農業部應就遊蕩犬所造成的相關損失進行全面估算，包含人身傷亡、農業及畜牧損失、醫療支出、消防與緊急救援成本及生態損失等項目，也應該協助提升收容周轉率和收養成功率，逐步引導遊蕩犬貓回歸家庭，因此凍結該項預算5%，待農業部於3個月內向立法院經濟委員會提出書面報告後，始得動支。

農業部長陳駿季坦言，過去沒有相關遊蕩動物造成農損的救助計畫，導致遊蕩或野生動物造成的農損都沒辦法統計，但動物造成的田園農損可以進行專案救助，這樣就能夠來統計。此外，路殺引起的交通損失也會和交通部共同討論。

民間收容部分，陳駿季說，過去收容所的改善都是以公部門收容中心為主，今年會逐步協助私人收容所來改善，透過公私協力來盡量減少遊蕩動物的數量，也會結合重要活動等來增加認養機會。

流浪犬 陳駿季 農業部

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