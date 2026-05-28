台鐵再傳意外！池上站貨物列車出軌 車廂衝出撞到電線桿

台鐵再傳有列車出軌事件，台鐵今中午11時40分7602次貨物列車於池上站發生編組溜溢出軌事故，車廂衝出終端止衝檔並撞到電線桿，電線桿垂落，電力是否有影響將進一步更新。

台鐵公司說，今天上午11時15分，7602次貨物列車於池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿，為確保行車安全，即時起池上站3、4股停用，改以1、2股辦理行車。

台鐵公司表示，410次3000型新自強號上午11時30分於機外待命，確認電車線無礙後，上午11時53分進入池上站，晚33分，後續行經池上站上下行列車會略有增延，即時起台鐵公司成立二級應變小組因應。

台鐵今中午11時40分7602次貨物列車於池上站發生編組溜溢出軌事故。圖／讀者提供

台鐵今中午11時40分7602次貨物列車於池上站發生編組溜溢出軌事故。圖／讀者提供

台鐵今中午11時40分7602次貨物列車於池上站發生編組溜溢出軌事故。圖／讀者提供

台鐵今中午11時40分7602次貨物列車於池上站發生編組溜溢出軌事故。圖／讀者提供

台鐵今中午11時40分7602次貨物列車於池上站發生編組溜溢出軌事故。圖／讀者提供