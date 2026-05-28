「不合身輪椅」釀骨折！長照醫師點出高齡家庭最常忽略的危機

南投1名81歲張姓老翁半年前中風導致左側偏癱，平日仰賴妻子照顧，日前從輪椅轉位到床上時，因遭輪椅靠腳絆倒摔傷，造成腿部骨折送醫。醫師發現，老翁使用的輪椅是向朋友借用，不僅尺寸不合，也缺乏符合病況的功能設計，成為跌倒原因之一，提醒民眾輔具若未經專業評估，恐增加二次傷害風險。

衛福部南投醫院表示，張翁骨折治療後轉介復健科，經團隊評估發現，輪椅不適合目前身體狀況，除轉位困難，也提高跌倒風險，因此建議重新申請適合的輔具，以提升安全與生活品質。

南投醫院復健科主任周建文指出，市面輔具種類繁多，功能與價格差異大，民眾常因方便或節省開銷，直接借用親友輔具，但每名患者身體條件不同，若尺寸不合或缺乏必要功能，反而可能造成跌倒、壓傷等二次傷害。

周建文說，挑選輔具應以患者當前身體狀況為優先，並考量復健階段變化，可選擇具調整功能的設備，避免輔具不符需求影響復原。

南投醫院復健科職能治療師何政峰表示，目前民眾申請輔具有兩大補助管道，持有身心障礙證明者，可申請身障輔具補助，原則上每人每2年補助4項；符合長照資格者，則可申請長照輔具補助，現行每3年最高補助4萬元。

何政峰指出，衛福部推動「長期照顧十年計畫3.0」，今年7月1日起新增智慧科技輔具租賃項目，補助額度提高至每3年最高6萬元，讓民眾有更多元選擇。

他表示，以張翁狀況為例，若使用具可掀式扶手與活動靠腳設計的輪椅，可提升轉位便利性，降低跌倒風險；若需長時間乘坐，也可選擇具仰躺或空中傾倒功能的輪椅，減少身體壓力與不適。

何政峰說，目前各縣市均設有輔具資源中心，民眾可先接受專業評估再申請補助，適當輔具不僅可降低意外，也能減輕照顧者負擔，協助患者逐步恢復生活自理能力。