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影／200萬名弱勢民眾無法獲補助 民團呼籲修《社會救助法》
社會救助法修法聯盟等民間團體上午在立法院前舉行「民生法案優先，社會救助法卻下落不明，立法院應立即排審，進行實質審查」記者會，呼籲政府盡速將《社會救助法》修正草案送入立法院審議。
民團指出現行制度因「人籍合一」、「家戶合計」及「虛擬所得」等規定過於嚴苛，導致約200萬名弱勢民眾無法獲得補助。批評外縣市租屋者、低薪勞工及身障者等，常因制度限制被排除在社福體系外。民進黨立委林月琴與范雲接下陳情書，承諾待行政院提出版本後將立即排審，盼加速推動修法，擴大弱勢照顧。
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