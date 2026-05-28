忽冷忽熱恐加劇這疾病症狀 醫：不理會不只影響睡眠 還會釀慢病

一早起床就連續打噴嚏、鼻水流不停，鼻塞到整天昏昏沉沉，不少人以為只是感冒或天氣變化，但其實，很可能是過敏性鼻炎在作怪。雙和醫院耳鼻喉科主治醫師欒智偉表示，過敏性鼻炎不只是惱人的小毛病，長期下來還可能影響睡眠品質、工作效率，甚至增加氣喘與慢性鼻竇炎風險。

一名28歲林姓上班族，本身有過敏體質，每逢季節變化或打掃環境時，就會開始狂打噴嚏、流鼻水，晚上還因鼻塞睡不好。原以為只是鼻子敏感，直到長期症狀影響生活，才到耳鼻喉科就醫，確診為過敏性鼻炎合併下鼻甲肥厚，經治療後，鼻塞與睡眠問題才明顯改善。

欒智偉說，過敏性鼻炎是鼻黏膜對過敏原產生的慢性發炎反應，常見過敏原包括塵蟎、花粉、黴菌、寵物毛髮等。當人體吸入過敏原後，免疫系統會釋放組織胺，引發鼻子發癢、打噴嚏、流鼻水與鼻塞等症狀。

根據統計，台灣每4人中就有1人深受過敏性鼻炎困擾，且近年因空汙以及氣候變化、室內生活時間增加，患者有愈來愈多的趨勢。尤其夏季高溫潮濕、冷氣長時間使用，加上室內通風不佳，更容易讓塵蟎與黴菌滋生，導致症狀惡化。

過敏性鼻炎典型症狀包括連續打噴嚏、清水樣鼻涕、鼻塞、鼻子與眼睛發癢，部分患者還會因夜間鼻塞而睡眠中斷，白天精神不濟、注意力下降。若症狀反覆發作超過兩周，就建議盡快就醫檢查。

減緩過敏性鼻炎，欒智偉說，第一步仍是「減少接觸過敏原」，包括定期清洗寢具、使用防蟎寢具、維持室內乾燥與空氣流通等。藥物則以抗組織胺、類固醇鼻噴劑為主，可有效控制鼻部發炎與不適症狀。

若長期鼻塞明顯，甚至出現下鼻甲肥厚、藥物控制效果不佳時，也可考慮進一步接受手術治療。不過他提醒，手術並非根治過敏，術後仍需搭配生活習慣調整與規律治療，才能真正控制症狀。

欒智偉說，過敏兒平時應養成規律作息、避免熬夜，外出戴口罩減少接觸空氣中的刺激物，鼻腔也可適度以生理食鹽水沖洗，降低過敏原殘留。若症狀持續反覆，切勿自行長期使用鼻塞噴劑，以免造成反彈性鼻炎，惡化症狀。