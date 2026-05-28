失智症防治受關注 衛福部強調跨部門合作因應高齡化社會

立法院衛環委員會上午審議朝野三黨提出的「失智症基本法」草案，衛福部長石崇良列席備詢前表示，失智症防治綱領已進入3.0階段，今年長照3.0計畫也已納入失智症專章，並由行政院副院長主持長照小組，建立跨部會協調機制。

衛福部長石崇良指出，失智症議題不僅涉及醫療與長照，也牽涉生活照顧、就業及交通等層面，需跨部門共同因應高齡化社會帶來的挑戰；至於是否制定失智症基本法，衛福部尊重立法院審議結果。