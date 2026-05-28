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在家躲太陽不怕熱傷害？ 醫示警：室內也可能中暑 死亡率最高達8成

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
全台持續高溫，台北昨天打破130年來5月最高溫紀錄，來到38.3度。本報資料照片
全台持續高溫，台北昨天打破130年來5月最高溫紀錄，來到38.3度。本報資料照片

台北昨天打破130年來5月最高溫紀錄，出現38.3度極端高溫，今天全台各地依舊高溫炎熱，先前公衛師公會已提出警告，高溫不只會引發熱傷害，還會提高對高齡者、幼童、慢性病患、戶外工作者的健康威脅；雙和醫院家庭醫學科主治醫師陳信儒說，熱傷害中，以「中暑」最為危險，死亡率最高可達8成，熱傷害不只發生在室外，也可能發生在室內，一定要持續補水，才能降低熱傷害帶來的風險。

陳信儒說，人體平時會透過流汗與血管擴張散熱，但當高溫、高濕環境持續，加上水分補充不足時，身體調節機制可能失效，導致出現熱傷害。近期急診常見患者出現頭暈、噁心、虛弱、心悸等症狀，若持續惡化，甚至可能出現意識不清、昏迷等中暑情形。

陳信儒表示，熱傷害大致可分為熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭與中暑4種，其中以中暑最危險。當人體核心溫度超過40度，且體溫調節功能失常時，患者皮膚會呈現乾燙潮紅，甚至出現中樞神經異常、意識混亂，嚴重可能導致休克、心臟衰竭、多重器官衰竭，死亡率可高達3至8成。

中暑又可分為傳統型中暑與勞動型中暑。前者多發生於長者、幼童與慢性病患者，因身體調節溫度能力較差，即使待在家中也可能中暑；後者則常見於工人、農民、外送員、清潔員等需長時間曝曬的族群。尤其上午10時到下午2時是最危險時段，建議避免長時間在烈日下活動。

熱傷害不只發生在室外，室內也可能發生，陳信儒表示，如果室內不通風，讓環境處於濕度高、又高溫的情況，同樣也可能導致熱衰竭等熱傷害，許多長者捨不得開冷氣，或吹電風扇，在這麼熱的環境下，千萬要注意，讓室內溫度降低，別強忍悶熱，久待在其中。

他說，預防熱傷害最重要的是掌握「降溫、補水、提高警覺」3原則，包括穿著淺色透氣衣物、待在通風環境、少量多次補充水分，避免等口渴才喝水。若出現頭痛、頭暈、噁心、心跳加速或無法排汗等症狀，應立即停止活動，移至陰涼處休息降溫。

若懷疑已經中暑，陳信儒說，可先將患者移至陰涼通風處，鬆開衣物，並以濕毛巾或冰袋冰敷頸部、腋下等部位協助散熱，同時補充水分或電解質飲品；若5到10分鐘內症狀未改善，或已出現意識不清，應立即送醫。

此外，坊間不少民眾會使用含酒精的「涼感濕紙巾」降溫，但陳信儒提醒，酒精雖會產生短暫清涼感，卻可能讓毛細孔收縮，反而影響身體散熱，不建議作為熱傷害急救方式。

中暑 高溫 健康

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