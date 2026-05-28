酒駕致死人數增幅達7成1！交通部指一時段釀禍最多

交通部今召開2026年5月份道路交通安全說明記者會，根據交通部統計，2026年1至2月因交通事故死亡有468人，相比2025年同期減少5人死亡，減幅1.1％，但發現酒駕致死人數大幅增加10人，增幅71.4％，行人死亡數也微幅增加；各縣市道安死亡部分，新北市依舊穩居第一，增加43人。

根據統計，今年1至2月交通事故死亡數為468人，相較2025年減少5人，降幅1.1％，與基準年2023年相比較減少58人，降幅11％。但在各項重要指標中，酒駕造成死亡有24人，與2025年同期相比增加10人，增幅71.4％，另行人死亡有64人，相較2025年增加1人，增幅1.6％。

各縣市2026年1至2月整體死亡人數部分，前3名依序為新北市70人，較去年同期增加37人、台中市48人，較去年同期增加5人、花蓮縣14人，較去年同期增加7人，另外澎湖縣4人，較去年同期增加1人；各縣市行人死亡部分，新北13人，較去年同期增加4人、新竹縣4人，較去年同期增加3人。

交通部政務次長陳彥伯說，今年4月整體道安及行人交通A1事故均較2023年同期減少。今年4月整體A1為112人，較2023年同期減少25人，降幅18.2%，相比2025年同期減少19人，降幅14.5％；今年4月行人A1為12人，與2023年同期減少6人，降幅33.3%，相比2025年同期減少6人，降幅33.3％。

陳彥伯表示，本月觀察到2個指標，酒駕造成死亡人數相較去年同期增加10人，出現警訊需要關切，未來如何防治及執法都要努力，有賴中央、地方合作改善，另行人死亡數也有微幅增加。

交通部路政及道安司長吳東凌分析，1至2月春酒、尾牙、宴席等活動較多，因此酒駕情況也增加，其中發現酒駕致死的10個人中，有8人是在清晨時段發生事故，相較去年同時段酒駕致死人數1人增多，初步判斷是參加宴席喝酒後，先休息睡一下後早上再駕車離開，但未料酒精濃度仍高，因此才發生事故。

至於新北為何道安事故人數仍居高不下，吳東凌表示，由於1月基數較多，累積到2月後依然居冠，但新北市政府已有改善。

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115年1至2月30日行人30日死亡人數。圖／交通部提供