毒駕頻傳…持有電子煙無罰則 石崇良：速修菸防法漏洞

近期，毒駕事件頻傳，立法院社福及衛環委員會今審查「失智症基本法草案」。立委陳菁徽表示，今年1至4月警方查獲毒駕事件，高達4725件，單是5月5天抓到335人，較上月同期暴增65%，更連續4天出現毒駕致死事件。立委邱鎮軍說，吸食依托咪酯多利用電子煙載具，應針對「持有」電子煙載具加以處罰，衛福部長石崇良坦言，「菸防法」有漏洞 ，將修法針對「持有」增加罰則，並盡速送至立院審議。

陳菁徽表示，毒駕傷亡快速惡化，相關月平均件數，從113年月平均7.5件，今年暴增至22.1件，今年1至3月已達113件，月平均超過37件，毒品問題早有年輕化趨勢。另統計，114年1至9月全國查獲毒品案件為3萬4074件，將前一年同期增加31.4%，其中二級毒品案件增加42.03%，年齡層以12至17歲增加112.64%最高，18至23歲為增加47.05%。

立委邱鎮軍說，吸食依托咪酯多利用電子煙載具，建議應直接禁止載具，並提高持有者罰則。石崇良回應，目前「菸害防制法」有一個漏洞，就是沒有針對「持有」制定罰則，將會盡速修法送立院審議。邱鎮軍說，衛福部加快修法一天，就能少一件遺憾的事件。

另，陳菁徽表示，現在青少年使用新興毒品都是透過電子煙載具吸食，經衛福部統計，青少年吸食電子煙人數有下降的趨勢，但有許多國小、國中老師在網路反應，班上都有學生在吸食電子煙，衛福部統計有真實反應現實狀況嗎？

石崇良說，菸害防制法修法時，並未開放電子煙，現在吸食電子煙就是違法行為，目前調查方式為匿名問卷調查，去年也新增線上匿名調查，現在是針對個人的盛行率調查，明年也會新增調查對象。

石崇良表示，依托咪酯代謝速度快、半衰期短，需重新評估檢驗方式及標準，將與法務部、警政署及專家共同研議進行調整，詳細進度由食藥署規畫。

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