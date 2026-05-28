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全台高溫拉警報！5月熱傷害286人 公衛師示警：衝擊4大族群

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
根據衛福部統計，今年5月熱傷害人數為286人，依據中央氣象署高溫觀測與燈號資訊，目前高溫事件呈現頻率增加與持續時間延長趨勢。本報資料照片
根據衛福部統計，今年5月熱傷害人數為286人，依據中央氣象署高溫觀測與燈號資訊，目前高溫事件呈現頻率增加與持續時間延長趨勢。本報資料照片

衛福部統計，今年5月熱傷害人數已達286人，依據氣象署高溫觀測與燈號資訊，高溫事件頻率增加與持續時間延長。公共衛生師公會表示，高溫不只是「天氣熱」，更可能對高齡者、慢性病患、戶外工作者與兒童造成健康威脅，民眾除做好防曬與補水，也應避免在中午高溫時段長時間外出，出現頭暈、心悸、惡心或意識不清等症狀，應立即降溫並就醫。

全台近期多地同步亮起橙色與紅色高溫燈號，代表高溫與熱傷害風險已達偏高等級，近年高溫事件頻率增加、持續時間延長，顯示台灣整體氣候背景已逐步朝向偏高溫型態發展。尤其部分地區受到都市熱島、地形與焚風等局部效應影響，容易出現短時極端高溫，不僅提高熱傷害風險，也對公共衛生、勞動安全與基礎設施運作帶來壓力。

公衛師公會表示，熱浪對生活場域的衝擊已日益明顯，營造、警消、清潔與外送等戶外工作族群，長時間曝曬下熱傷害風險上升。建議相關機構依熱指標調整工時，避開高溫時段，並落實補水、遮蔭與輪班休息制度。

另老舊建築夜間散熱效率較差，高齡者與慢性病患即使於室內，仍可能因通風不良或未適當使用降溫設備而增加熱傷害風險，建議強化社區訪視與關懷機制；高溫環境加速微生物繁殖，增加食品腐敗與食源性疾病風險。餐飲業應強化冷鏈保存與溫控管理，民眾外帶食品應盡速食用；學校應依熱指標與實際環境狀況彈性調整戶外活動安排，必要時暫停高強度戶外課程，並強化飲水與遮蔭設施配置。

公衛師公會提醒，高溫風險已逐步由個人健康議題，轉變為影響社會運作韌性的公共衛生課題。公共衛生師公會強調，未來數月台灣仍可能處於偏高溫氣候背景，但期間也可能伴隨鋒面與對流系統帶來的短期氣溫調節變化。政府、企業與社會各界應建立跨部門預警與協作機制，同步強化醫療體系熱傷害應變能力、企業勞動調度彈性，及民眾自主防護意識，共同降低熱浪對健康與社會運作衝擊。

高溫 衛福部 氣象署

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