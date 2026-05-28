異位性皮膚炎夏天癢到睡不著？醫揭一關鍵沒做好恐反覆發作

氣溫持續升高，不少異位性皮膚炎患者開始進入「癢到崩潰」的季節，花粉、塵蟎增加，加上濕熱流汗刺激，皮膚紅腫、脫屑、反覆抓癢情況更明顯，甚至有人半夜癢醒。國泰醫院皮膚科主治醫師羅陽表示，異位性皮膚炎是一種慢性發炎疾病，若未妥善控制，不只影響外觀，更可能衝擊睡眠、心理健康與生活品質。

根據國際診斷準則，異位性皮膚炎常見特徵包括「皮膚非常癢」、「濕疹反覆發作」、「特定部位反覆長疹子」，以及個人或家族有氣喘、過敏性鼻炎等過敏病史。羅陽指出，其中最重要、也是患者最痛苦的症狀，就是「癢」，一半以上的孩童會因為異膚的癢而影響睡眠。

臨床上，不少異膚兒童因為夜間劇癢導致睡眠品質差，連帶讓家長也跟著失眠。研究顯示，全球約有10%至20%的孩童罹患異位性皮膚炎，且盛行率仍持續增加。台灣近年因氣候潮濕悶熱，加上空汙與過敏原增加，也讓異位性皮膚炎患者有上升趨勢。

許多人以為異位性皮膚炎一定從小發病，羅陽指出，雖然約85%的患者在5歲前就出現症狀，仍有少數人是成年後才逐漸發病，而且這類患者病情通常更嚴重，需要更積極治療。過去不少家長擔心，長期接受異位性皮膚炎治療，會不會影響孩子長高，但真正可能影響成長的，反而是疾病本身。

羅陽說，中重度異膚患者因長期慢性發炎、夜間搔癢睡不好，可能影響生長激素分泌，因此身高低於同齡平均值的比例較高。不過研究也發現，若能及早積極控制病情，對身高發展有明顯幫助。

異位性皮膚炎患者也容易反覆皮膚感染，包括細菌感染與疱疹病毒感染等。羅陽表示，癥結不是皮膚「太髒」，而是患者皮膚微生物菌叢失衡，使金黃色葡萄球菌大量增生，增加感染風險。當皮膚狀況穩定後，菌叢多樣性恢復，感染風險也會下降。

至於日常照護，羅陽強調，「擦乳液」是最基礎、最重要的治療。許多患者平時懶得擦，等到嚴重發作才補救，效果自然不好。正確做法應是在洗澡後立刻擦上潤膚劑，並養成每天固定保養習慣。可優先選擇含有神經醯胺（ceramide）或接近人體天然保濕因子的產品，有助修復皮膚屏障、減少水分流失。

近年隨著非類固醇藥膏、JAK抑制劑、生物製劑等新型治療陸續問世，異位性皮膚炎即使無法完全根治，也能大幅降低急性發作頻率、改善生活品質。羅陽呼籲，患者不要灰心，只要積極配合治療與日常保養，多數人都能穩定控制病情，找回正常生活。