氣候變遷促基因演化 全球細菌抗藥性激增

氣候危機使抗藥性問題更嚴重！一項跨國科學研究指出，氣溫上升與降雨模式改變會加速沙門氏菌等病原體的基因演化，使其更難被藥物消滅並危害人類健康。專家警告，這種環境變化與過度使用藥物的影響相互加乘，導致抗藥性問題在非洲與中東等地區尤為嚴重。

抗藥性基因激增

《衛報》報導，英國、法國、澳洲、瑞士和中國所組成的跨國研究團隊發現，隨著氣溫升高與降雨模式改變，沙門氏菌等病原體的抗藥性基因呈現成長趨勢，顯示出氣候變遷正顯著加速全球抗生素的抗藥性，並對人類健康構成嚴重威脅。

儘管過度使用藥物仍是主因，但環境變動會破壞微生物的生態平衡，進而促進細菌基因的變異與傳播。研究數據顯示，自1940年以來，氣候因素與沙門氏菌抗藥性增加具有相關性，尤其中東及非洲等地區受影響最為劇烈。

氣溫刺激土壤細菌

《科學新聞網》指出，氣候變遷導致溫度上升並刺激土壤中的微生物，導致其抗藥基因數量顯著增長，使細菌更容易在惡劣環境中生存。此外，乾旱會造成土壤水分減少，進而使自然界中的抗生素濃度提高，迫使微生物演化出更強的防禦機制。

如今，這些具備耐藥性的細菌可能透過塵埃或水資源進入人類社會，並對公共衛生構成新型威脅。專家呼籲，應將減緩氣候變遷納入全球公衛策略，透過減少碳排放與加強藥物管理，才能有效遏止這場跨國界的環境危機。

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