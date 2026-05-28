快訊

不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬 台南永康「阿妹」也找到了

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

聽新聞
0:00 / 0:00

氣候變遷促基因演化 全球細菌抗藥性激增

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
氣候變遷導致溫度上升並刺激土壤中的微生物，導致其抗藥基因數量顯著增長，使細菌更容易在惡劣環境中生存。（Photo by Alicia Christin Gerald on Unsplash under C.C License）
氣候變遷導致溫度上升並刺激土壤中的微生物，導致其抗藥基因數量顯著增長，使細菌更容易在惡劣環境中生存。（Photo by Alicia Christin Gerald on Unsplash under C.C License）

氣候危機使抗藥性問題更嚴重！一項跨國科學研究指出，氣溫上升與降雨模式改變會加速沙門氏菌等病原體的基因演化，使其更難被藥物消滅並危害人類健康。專家警告，這種環境變化與過度使用藥物的影響相互加乘，導致抗藥性問題在非洲與中東等地區尤為嚴重。

抗藥性基因激增

衛報》報導，英國、法國、澳洲、瑞士和中國所組成的跨國研究團隊發現，隨著氣溫升高與降雨模式改變，沙門氏菌等病原體的抗藥性基因呈現成長趨勢，顯示出氣候變遷正顯著加速全球抗生素的抗藥性，並對人類健康構成嚴重威脅。

儘管過度使用藥物仍是主因，但環境變動會破壞微生物的生態平衡，進而促進細菌基因的變異與傳播。研究數據顯示，自1940年以來，氣候因素與沙門氏菌抗藥性增加具有相關性，尤其中東及非洲等地區受影響最為劇烈。

氣溫刺激土壤細菌

科學新聞網》指出，氣候變遷導致溫度上升並刺激土壤中的微生物，導致其抗藥基因數量顯著增長，使細菌更容易在惡劣環境中生存。此外，乾旱會造成土壤水分減少，進而使自然界中的抗生素濃度提高，迫使微生物演化出更強的防禦機制。

如今，這些具備耐藥性的細菌可能透過塵埃或水資源進入人類社會，並對公共衛生構成新型威脅。專家呼籲，應將減緩氣候變遷納入全球公衛策略，透過減少碳排放與加強藥物管理，才能有效遏止這場跨國界的環境危機。

【更多精采內容，詳見

抗藥性 氣候變遷 中東

延伸閱讀

科學人／不只漢他病毒！這類病毒更容易引發大流行 研究曝關鍵風險

環境惡劣可以但氣溫不行 研究：27度即成無尾熊慢性殺手

520激戰「鴛鴦戲水」！情侶隔天急衝泌尿科 醫：暗藏4大危機

台北慈濟：瘦瘦針未增胰臟炎腸阻塞風險 膽結石胃食道逆流發生率上升

相關新聞

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

台鐵池上站今天發生2起事故。稍早有貨物列車發生編組溜逸出軌撞及電桿，沒多久417次普悠瑪號也於池上站出站時勾斷電車線，目前單線雙向不通。

下周赴日旅客注意薔蜜颱風動態 氣象署曝侵台機率和降雨熱區

薔蜜颱風昨天生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，薔蜜颱風周六前會先朝西北方移動，周日起逐漸往北轉，下周一前後離台灣相對較接近，下周二之後再轉向東北，往日本南方海面移動。

台鐵再傳意外！池上站貨物列車出軌 車廂衝出撞到電線桿

台鐵再傳有列車出軌事件，台鐵今中午11時40分7602次貨物列車於池上站發生編組溜溢出軌事故，車廂衝出終端止衝檔並撞到電線桿，電線桿垂落，電力是否有影響將進一步更新。

酒駕致死人數增幅達7成1！交通部指一時段釀禍最多

交通部今召開2026年5月份道路交通安全說明記者會，根據交通部統計，2026年1至2月因交通事故死亡有468人，相比2025年同期減少5人死亡，減幅1.1％，但發現酒駕致死人數大幅增加10人，增幅71.4％，行人死亡數也微幅增加；各縣市道安死亡部分，新北市依舊穩居第一，增加43人。

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

成立逾40年的台灣知名食品品牌「雅方」，近日被網友發現旗下「雅方濃厚巧克力雪糕」，包裝同時出現繁體與簡體字引發質疑，雅方董事長女兒林暄穎澄清…

「喪屍煙彈」毒駕件數飆升 交通部出手：未治療不得上路

近期「喪屍煙彈」毒駕肇事事件頻傳，交通部攜手內政部修法研議提高罰則及同車乘客連坐處罰，針對修法的灰色空窗期間，交通部今表示，目前可透過高風險駕駛人管理強制換照，並註記須經一段時間，完成毒癮戒癮治療後才能換照上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。