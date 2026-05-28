社救法修法延宕…民團批政府貼貧困者「好吃懶做」標籤

民間團體自2023年起倡議「社會救助法」修法，衛福部2024年提出修法草案，挨批修法幅度太小，撤案至今未見提出新版草案。民團批評，政府延宕修法，還對外將「鼓勵就業」作為拖延理由，不斷將「好吃懶做」的貧窮汙名化標籤貼在經濟弱勢者身上，任由現行社會救助制度中家戶合計制度，將國家應負起的扶貧責任，轉嫁給弱勢、崩解的家庭承擔。

勞工陣線教育推廣部主任馬明毅指出，經濟弱勢常被貼上「不努力標籤」，為典型的貧窮汙名化，實則根據衛福部2023年低收及中低收入戶生活狀況調查顯示，經濟弱勢家庭平均工時每周40小時，逼近法定工時上限，其中約4成從事基本體力工，薪資長期落在3萬元上下，僅略高於基本工資，必須做多份工作才能換取溫飽，「經濟弱勢不是不工作，而是受困低薪、非典型就業泥淖。」

台灣芒草心慈善協會理事長曾文勤指出，現行「社會救助法」保留過時的「家戶合計」制度，導致貧窮者多年未聯繫的家人，也被視為有撫養責任，「無形中將照顧貧困者責任，丟到已實質瓦解的家庭身上」，此外，今年兩公約國際審查，已明確要求政府落實國家責任，1年內訂定「無家者專法」，呼籲政府盡快負起國家應成擔的責任，以更完善制度接住需幫助的貧困民眾。

馬明毅指出，衛福部在各式會議中，常以社會救助制度優化恐導致民眾怠惰不願就業，作為拖延「社會救助法」修法理由，不斷將「好吃懶做」的貧窮汙名化標籤貼到精緻弱勢民眾身上，令人心寒，呼籲政府不該再以「工作責任」為藉口汙名化貧窮者，行政院盡快提出修法草案，立法院盡速排審，完善就業培力制度，「社會救助制度修正，是弱勢者尊嚴勞動、尊嚴生活的起點。」

崔媽媽基金會社工張思恩說，穩定居住環境是個體自立與融入社會的立足點，政府現行住宅政策高度綁定「社會救助法」低收、中低收入戶資格，導致有需求者申請無門，或讓貧困者將半數以上薪資所得，用於支付雙北高昂房租，而無法滿足基本飲食，更無力負擔醫療費用，陷入生存危機，政府應考量個人生活樣態、居住負擔，別讓貧困者在不友善的租屋市場、審查門檻中被層層漏接。