天熱當心「炒飯症候群」！百度高溫殺不死毒素 專家示警：便當最危險

小孩的睡眠時間真的會影響身高嗎？小兒遺傳新陳代謝科醫師梁盛賓發文，證實睡眠時間與小孩長高的關聯性，並分享各個年齡層建議的入睡時間，他強調，青春期是小孩長高的關鍵時期，「熬夜的代價在這個階段最大」，呼籲盡量讓小孩在十點之前上床睡覺，才是最有科學根據的長高策略。

2026-05-28 13:24