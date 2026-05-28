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天熱當心「炒飯症候群」！百度高溫殺不死毒素 專家示警：便當最危險
據日媒「TBS NEWS DIG」報導，許多人以為食物充分加熱就能避免中毒，但「炒飯症候群」卻打破這項迷思。引發此種食物中毒症狀的「仙人掌桿菌」偏好碳水化合物，常在炒飯或義大利麵等澱粉料理中大量繁殖而導致中毒。東京大學農業生命科學系的平山和宏教授指出，該菌廣泛存在於自然界，常附著於蔬菜或穀物上，若處理帶菌洋蔥後未洗手就直接洗米，細菌便很容易混入食材中。
仙人掌桿菌的棘手之處在於極強的耐熱性。當外在環境不利生長時，細菌會產生名為「芽孢」的特殊結構來保護自己，並進入休眠狀態。這些芽孢即使經過攝氏100度高溫烹調也無法消滅，更危險的是，該菌大量繁殖後無色無味，民眾完全無法透過外觀或氣味判斷食物是否變質，再加熱也無法殺菌，不慎食用便會引發嚴重的嘔吐與腹瀉等不適症狀。
而預防仙人掌桿菌中毒的根本之道就是「不讓細菌有機會製造毒素」。餐點煮好後應盡快吃完，若無法馬上食用，務必趁早分裝成小份量快速散熱，並儘快放進冰箱冷藏，將保存溫度控制在十度以下。此外，平山教授特別提醒，便當是最容易引發中毒的高風險情境，若使用保冷劑，務必將保冷劑放在便當盒的「正上方」。據消費者生活互助組織「Fcoop」的調查顯示，保冷劑放在上方的抑菌效果會比墊在底部好上三倍。
有日本網友表示，以前即使是夏天，夏天煮好炒飯或炒麵都直接放桌上，蓋個防蚊蟲的網子就解決了。有其他網友則提醒，現在的氣溫和以前不同了，不可同日而語。
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