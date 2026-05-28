薔蜜颱風無助解旱象 賈新興曝這時候嘉義以南天氣才轉不穩

行政院今年初通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標準，發放額度由現行8110元提高至1萬元，另增訂檢討機制，定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以進一步提升其晚年基本生活保障。立法院今續審農業部及所屬單位預算，農業部長陳駿季表示，希望老農津貼的修正能夠盡快在立法院排審並三讀，生效日期會追溯到今年元旦。

2026-05-28 10:05