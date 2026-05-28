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薔蜜颱風無助解旱象 賈新興曝這時候嘉義以南天氣才轉不穩
目前水情吃緊，「台灣未來2周的大環境，差異真的大」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天至下周四，因周六東北風及下周一後薔蜜颱風外圍的偏北風至東北風，台灣整體降雨不多，卻要留意沿海的風浪。
他說，下周五至6月11日整體偏西南風及低壓帶的影響，西南風強風軸主要偏在呂宋島西側至巴士海峽一帶，嘉義以南天氣有轉趨不穩定的趨勢，持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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