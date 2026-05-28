三地區小心37度以上高溫 晚起鋒面報到…下周薔蜜外圍雲系影響北東

持續受太平洋高壓影響，中央氣象署表示，各地均為晴到多雲，午後大台北、宜花地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨；今天白天氣溫持續高溫炎熱，普遍在32至36度高溫，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率，紫外線易達過量或危險等級。入夜起受鋒面影響，中部以北、宜蘭地區轉有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。

明天鋒面影響各地天氣不穩定，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，特別在北部、宜蘭及午後各山區有局部大雨發生的機率。

周六至周日鋒面消散，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，周六水氣仍多，午後中南部山區有局部大雨發生的機率。

下周一、下周二薔蜜颱風在琉球群島附近海面，受颱風外圍雲系影響，迎風面北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。下周三颱風遠離，花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六南方水氣逐漸北抬，南部及台東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

周日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，下周一起馬祖沿海有長浪發生的機率。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供