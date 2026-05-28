快訊

「談token消耗」黃仁勳：浪費一點錢沒關係 千萬別浪費時間

水煮蛋用冷水還熱水煮？一次看懂不同熟度最佳做法

MLB／大谷翔平「二刀流」連兩戰開轟 首打席棒打菅野智之已是對決第3轟

聽新聞
0:00 / 0:00

政策牛肉頻出…2百萬貧窮弱勢遭排除 民團批政院拖延「社救法」修法

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
社會救助法修法聯盟集結立法院陳抗，指賴總統在就職2年演說中宣示打造「更能照顧人民」的台灣，被總統列為國家希望工程項目，行政院列為優先法案的「社會救助法」，卻遲未提出版本，立法院也未啟動實質審查。記者林琮恩／攝影
社會救助法修法聯盟集結立法院陳抗，指賴總統在就職2年演說中宣示打造「更能照顧人民」的台灣，被總統列為國家希望工程項目，行政院列為優先法案的「社會救助法」，卻遲未提出版本，立法院也未啟動實質審查。記者林琮恩／攝影

賴清德總統頻端政策牛肉，針對少子女化提出每月5000元兒少成長津貼，對於弱勢族群保障卻未見下文。社會救助法修法聯盟今天集結立法院陳抗，指出賴總統在就職2年演說中宣示打造「更能照顧人民」的台灣，被總統列為國家希望工程項目，行政院列為優先法案的「社會救助法」，卻遲未提出版本，立法院也未啟動實質審查。對此，立院社福及衛環委員會召委林月琴說，將在7月底前排審。

社救盟代表在立法院群賢樓前高呼「經濟安全，基本人權」、「社救法，不能再拖」、「行政院不要拖，立法院快排審」，「國家扶貧責任，修法不該再等」，「選前完成修法」等口號，並由精障者服務團體興隆會所上演行動劇，手拿拖把象徵政策一再拖延，導致現行制度下有民眾沒收入卻被認定有基本工資，想努力工作卻怕沒賺到錢，家中補助卻斷崖式消失。

台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅說，賴總統上周於就職2年記者會中，宣示打造更能照顧台灣人民的國家，但「社會救助法」卻「完全消失」，行政院版本草案下落不明，立法院各黨團委員所提30版本草案也躺在立法院，未啟動實質審查，民間團體2023年就集結兒少、無家者、身障者及工作貧窮勞工等全體，盤點社會救助系統導致的不利處境，行政院修法時程表卻一延再延。

台灣芒草心慈善協會理事長曾文勤說，協會服務的無家者，高達9成未被列為低收、中低收入對象，此外，受制度限制在貧窮線邊緣掙扎者，高達220萬人被排除在過時的「社會救助法」之外，虛擬收入導致身心狀態不佳的弱勢民眾，也被認為有基本收入能力，戶籍綁定導致不在戶籍地居住的弱勢者無法獲得即時協助，家戶合計更讓扶貧責任，轉嫁多不曾聯絡的家人。

人生百味文化建構協會研究員周上智說，不僅民團認為「社救法」有問題，國際專家也建議大修，甫落幕的第4次兩公約審查結論性意見中，國際專家明確點出，我國「社會救助法」申請規則過於複雜，不利民眾理解與申請，且應廢除與「社會安全最後一道防線」立法目的相違背的戶籍要求、家戶合計、虛擬所得等規定，「社救法不該推卸責任，讓申請者耗盡資源政府才願接手。」

林月琴出面接下社救盟遞交陳情書。她說，人權立國不該只是口號、「社救法」修法草案不該下落不明，導致租屋弱勢因人籍合一的規定無法取得救助資格，低收、中低收入門檻過高形成窄門讓弱勢者無法擠入扶助機制「入口」，而「出口」的斷崖式脫貧，也讓弱勢者找到工作，沒能養活家人前，補助先被切斷而無力脫貧，為此，將於7月底前排審「社救法」，讓弱勢家庭盡快獲得照顧。

精障者服務團體興隆會所上演行動劇，手拿拖把象徵政策一再拖延，導致現行制度下有民眾沒收入卻被認定有基本工資，想努力工作卻怕沒賺到錢，家中補助卻斷崖式消失。記者林琮恩／攝影
精障者服務團體興隆會所上演行動劇，手拿拖把象徵政策一再拖延，導致現行制度下有民眾沒收入卻被認定有基本工資，想努力工作卻怕沒賺到錢，家中補助卻斷崖式消失。記者林琮恩／攝影

立法委員林月琴（左二）出面接下社救盟代表遞交陳情書，並承諾將於7月底前排審「社救法」，讓弱勢家庭盡快獲得照顧。記者林琮恩／攝影
立法委員林月琴（左二）出面接下社救盟代表遞交陳情書，並承諾將於7月底前排審「社救法」，讓弱勢家庭盡快獲得照顧。記者林琮恩／攝影

修法 賴清德 弱勢家庭

延伸閱讀

人口對策 在野黨憂「看得到吃不到」

月發5千兒少津貼有助提升生育意願？托盟：歐洲國家證實效果有限

家庭主婦5000元何時領 部會不同調 在野批鬧劇

社宅13萬戶承諾遭批跳票 20民團赴民進黨中央抗議

相關新聞

老農津貼加碼至1萬 陳駿季：盼盡速三讀 生效日追溯至今年元旦

行政院今年初通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標準，發放額度由現行8110元提高至1萬元，另增訂檢討機制，定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以進一步提升其晚年基本生活保障。立法院今續審農業部及所屬單位預算，農業部長陳駿季表示，希望老農津貼的修正能夠盡快在立法院排審並三讀，生效日期會追溯到今年元旦。

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

成立逾40年的台灣知名食品品牌「雅方」，近日被網友發現旗下「雅方濃厚巧克力雪糕」，包裝同時出現繁體與簡體字引發質疑，雅方董事長女兒林暄穎澄清…

淡海輕軌座椅掉漆 新北捷運：今日更新座椅 全面檢視車隊

北部連日高溫，有民眾昨在Threads發文表示，搭乘淡水輕軌時，手只是輕放在椅子上，座椅疑似掉漆，網友沾上一大片黑藍色粉末痕跡，直呼「穿白色褲子不要坐」。新北捷運公司表示，經派員全面檢視該列車，今日將先更新該座椅，並進行全車隊檢視並擬定改善方案。

失智海嘯！立院審「失智症基本法草案」 王育敏：行政院反對令人遺憾

國內失智症患者約近40萬人，隨著超高齡化到來，失智症患者人數勢必上升，目前國民黨團、台灣民眾黨團、委員林月琴等均提出「失智症基本法草案」立法，期盼透過立法對於失智症患者提供更全面的照顧。今天立法院社福及衛環委員會安排「審查國民黨團、台灣民眾黨團、委員林月琴等19人，擬具失智症基本法草案」。

薔蜜颱風無助解旱象 賈新興曝這時候嘉義以南天氣才轉不穩

目前水情吃緊，「台灣未來2周的大環境，差異真的大」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天至下周四，因周六東北風及下周一後薔蜜颱風外圍的偏北風至東北風，台灣整體降雨不多，卻要留意沿海的風浪。

水情吃緊何時出現梅雨灌水庫？ 賈新興曝關鍵時間點

中南部水情吃緊，民眾期盼梅雨為水庫解渴，低壓帶和西南季風會不會來？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，天氣是否轉趨不穩定，6月8日至6月11日是本波最關鍵節點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。