政策牛肉頻出…2百萬貧窮弱勢遭排除 民團批政院拖延「社救法」修法

賴清德總統頻端政策牛肉，針對少子女化提出每月5000元兒少成長津貼，對於弱勢族群保障卻未見下文。社會救助法修法聯盟今天集結立法院陳抗，指出賴總統在就職2年演說中宣示打造「更能照顧人民」的台灣，被總統列為國家希望工程項目，行政院列為優先法案的「社會救助法」，卻遲未提出版本，立法院也未啟動實質審查。對此，立院社福及衛環委員會召委林月琴說，將在7月底前排審。

社救盟代表在立法院群賢樓前高呼「經濟安全，基本人權」、「社救法，不能再拖」、「行政院不要拖，立法院快排審」，「國家扶貧責任，修法不該再等」，「選前完成修法」等口號，並由精障者服務團體興隆會所上演行動劇，手拿拖把象徵政策一再拖延，導致現行制度下有民眾沒收入卻被認定有基本工資，想努力工作卻怕沒賺到錢，家中補助卻斷崖式消失。

台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅說，賴總統上周於就職2年記者會中，宣示打造更能照顧台灣人民的國家，但「社會救助法」卻「完全消失」，行政院版本草案下落不明，立法院各黨團委員所提30版本草案也躺在立法院，未啟動實質審查，民間團體2023年就集結兒少、無家者、身障者及工作貧窮勞工等全體，盤點社會救助系統導致的不利處境，行政院修法時程表卻一延再延。

台灣芒草心慈善協會理事長曾文勤說，協會服務的無家者，高達9成未被列為低收、中低收入對象，此外，受制度限制在貧窮線邊緣掙扎者，高達220萬人被排除在過時的「社會救助法」之外，虛擬收入導致身心狀態不佳的弱勢民眾，也被認為有基本收入能力，戶籍綁定導致不在戶籍地居住的弱勢者無法獲得即時協助，家戶合計更讓扶貧責任，轉嫁多不曾聯絡的家人。

人生百味文化建構協會研究員周上智說，不僅民團認為「社救法」有問題，國際專家也建議大修，甫落幕的第4次兩公約審查結論性意見中，國際專家明確點出，我國「社會救助法」申請規則過於複雜，不利民眾理解與申請，且應廢除與「社會安全最後一道防線」立法目的相違背的戶籍要求、家戶合計、虛擬所得等規定，「社救法不該推卸責任，讓申請者耗盡資源政府才願接手。」

林月琴出面接下社救盟遞交陳情書。她說，人權立國不該只是口號、「社救法」修法草案不該下落不明，導致租屋弱勢因人籍合一的規定無法取得救助資格，低收、中低收入門檻過高形成窄門讓弱勢者無法擠入扶助機制「入口」，而「出口」的斷崖式脫貧，也讓弱勢者找到工作，沒能養活家人前，補助先被切斷而無力脫貧，為此，將於7月底前排審「社救法」，讓弱勢家庭盡快獲得照顧。

精障者服務團體興隆會所上演行動劇，手拿拖把象徵政策一再拖延，導致現行制度下有民眾沒收入卻被認定有基本工資，想努力工作卻怕沒賺到錢，家中補助卻斷崖式消失。記者林琮恩／攝影