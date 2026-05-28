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很多人不知道！搭飛機「犯1禁忌」嚴重恐直接被下機

聯合新聞網／ 綜合報導
傑西大叔提醒旅客，多數航空公司禁止旅客在機上飲用自行攜帶的酒精飲品，違規規定恐被請下機。圖／ingimage
傑西大叔提醒旅客，多數航空公司禁止旅客在機上飲用自行攜帶的酒精飲品，違規規定恐被請下機。圖／ingimage

不少旅客出國時，會把機場貴賓室提供的酒精飲料裝進保溫瓶，打算帶上飛機繼續飲用。不過旅遊達人「傑西大叔」近日提醒，多數航空公司其實禁止旅客在機上飲用自行攜帶的酒精飲品，無論是從貴賓室帶上機，或在免稅店購買後自行開封，都可能違反規定，嚴重還可能被請下機。

傑西大叔表示，飛機高空環境與氣壓變化，容易讓人體更快受到酒精影響，因此航空公司會統一控管酒精供應量，避免旅客酒醉失控，影響飛航安全。他也提醒，若旅客在起飛前被發現飲用自帶酒精，恐遭要求下機；若航班起飛後仍不配合勸導，可能遭機組限制行動。

若情況嚴重、影響飛安，航班甚至可能因此轉降，相關損失也可能由旅客自行負擔。根據中華民國交通部民用航空局《航空器飛航作業管理規則》第51條規定，旅客不得在機艙內飲用自行攜帶的酒精飲料，只能飲用由航空公司提供的酒類。

傑西大叔也呼籲，若想在旅途中小酌，最好仍遵守航空公司規定，在貴賓室內飲用完畢後再登機，以免因貪一時方便而影響行程，甚至惹上不必要麻煩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 機場

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