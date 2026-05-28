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雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

聯合新聞網／ 綜合報導
左為雅方董事長林正明，右邊的人像立牌為林正明女兒林暄穎。聯合報系資料照／記者宋健生攝影
左為雅方董事長林正明，右邊的人像立牌為林正明女兒林暄穎。聯合報系資料照／記者宋健生攝影

成立逾40年的台灣知名食品品牌「雅方」，近日被網友發現旗下「雅方濃厚巧克力雪糕」，包裝同時出現繁體與簡體字引發質疑，雅方董事長女兒林暄穎澄清產品為台灣生產、並非由中國進口，但仍擋不住網友們的怒火指她「犯了最低級的錯誤」、「印二種版本的包裝有這麼難嗎？」。

1名網友在Threads發文表示，雅方的冰棒滿好吃的，好奇轉到背面看熱量，發現成分表及營養標示是繁體、簡體字混雜。該名網友不滿，「為什麼是殘體字？包裝同時有繁體跟簡體的成份表，反正我心裡覺得怪怪的，下次還是乖乖買義美就好」。

該篇貼文則引來林暄穎火速澄清，她貼出商品完整包裝，表示因為該冰品先前有銷往「大陸」，有時會接到購買該產品的客戶陳情，若要一支一支貼標，冰容易融化，「所以我們就印2種字體，並不是只有簡體字，請看清楚不要弄錯了哦！」她強調產品是「出口到大陸」，而不是從那邊進口過來，對品質不會有任何影響。

然而，林暄穎的回應再度引發網友們不滿，甚至揚言抵制。有人留言表示，「就算要賣到中國，也應該都印繁體，而不是都印簡體還賣台灣」、「雅芳新一代出來幫品牌創新很好，但包裝出現中國用語，對行銷以及本土形象沒有幫助」、「簡體字就是大雷，台灣可以選擇的品牌還有很多」、「只要是簡體字，我都視為中國製造」、「以前明明就是繁體字，為什麼要特地重做一批包裝轉簡體？」、「大陸是歐亞大陸還是美洲大陸？」

遭到眾多網友攻擊的林暄穎，事後又再度於Threas上發文指出，「不好意思，如果覺得我們買網軍攻擊你，那就麻煩證據拿出來，我們解釋再多，說我們沒有，你也會覺得有，但現在到底是誰買網軍攻擊誰，蠻明顯的」。

深耕台灣冷凍食品市場逾50年的雅方食品，由董事長林正明逐步交棒給女兒林暄穎，去年7月起透過「雅方小公主Julia」強化與年輕族群的連結，不到一年時間，IG就已累積近40萬的粉絲

林暄穎常發文拍攝不少有趣的產品影片，這次風波也有人留言幫她加油，「支持雅方，台灣現在的言論環境真的讓人失望」、「對於某些人而言，只要有人不同意他們的觀點，就是網軍」、「天氣熱，冰品好夯，容易有奇怪的人出沒，望美女知悉」、「包裝印中英文就可以，印繁簡不行？」

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