淡海輕軌座椅掉漆 新北捷運：今日更新座椅 全面檢視車隊

北部連日高溫，有民眾昨在Threads發文表示，搭乘淡水輕軌時，手只是輕放在椅子上，座椅疑似掉漆，網友沾上一大片黑藍色粉末痕跡，直呼「穿白色褲子不要坐」。新北捷運公司表示，經派員全面檢視該列車，今日將先更新該座椅，並進行全車隊檢視並擬定改善方案。

原PO指出，事發時間約在深夜12時09分左右，列車從紅樹林站往義山站方向行駛，照片及影片中可見其手掌明顯沾附黑藍色物質，疑似座椅表面塗層脫落或溶解。

貼文引發大批網友討論，「熱到連車廂油漆都融化了嗎？」、「看起來像發霉」，也有人懷疑可能是乘客使用酒精噴灑後，造成表面材質受損。

有網友認為，雖然淡海輕軌通車時間不長，但車廂長時間曝曬於高溫下，若材質耐熱性不足，確實可能出現老化問題；也有人呼籲捷運單位應建立更完整的設備週期檢查制度，而非僅針對單一事件處理。